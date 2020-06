NA ŻYWO: Mateusz Morawiecki prosi Sejm o wotum zaufania dla rządu

12:29 Mateusz Morawiecki zwracając się do opozycji zachęcił do przyjrzenia się dramatycznej sytuacji na zachodzie Europy czy chociażby w Brazylii. Podkreślił, że w Polsce nie doszło do tak dramatycznej sytuacji dzięki "skutecznej polityce rządu Zjednoczonej Prawicy oraz Łukasza Szumowskiego". 12:28 - Odnieśliśmy ogromny sukces w walce z koronawirusem - podkreślił szef rządu. 12:27 Teraz Mateusz Morawiecki będzie mówił o pandemii koronawirusa. - W tym czasie musieliśmy podejmować decyzje czasami z minuty na minutę - podkreślił. - Postępowaliśmy błyskawicznie. Jak najszybciej zamknęliśmy granice, odwołaliśmy imprezy masowe - dodawał. 12:25 twitter.com 12:24 Premier przypomniał również o programach społecznych takich jak 500 plus, obniżenie wieku emerytalnego czy zerowy podatek dla młodych. 12:23 - Bezrobocie spadło do drugiego najniższego w Unii Europejskiej - powiedział Mateusz Morawiecki wyliczając zasługi swojego rządu. Przywołał także wzrost PKB oraz podwyższenie pensji minimalnej. 12:22 Na Sali Posiedzeń obecny jest także Andrzej Duda, co nie umknęło uwadze przedstawicielom opozycji:



twitter.com 12:21 - Sięgnijcie raz na miesiąc do ostatnich wyroków wydawanych przez polskie sądy w zwyczajnych sprawach - zaapelował premier do osób, które mają wątpliwości co do reformy wymiaru sprawiedliwości. Przywołał przy tym zaskakująco niskie wyroki za gwałty czy morderstwa z premedytacją. 12:20 Poseł Lewicy dopytuje, dlaczego zorganizowano wystąpienie szefa rządu:



twitter.com 12:19 Mateusz Morawiecki podkreślił, że ostatnie zmiany w polskiej polityce rozpoczęły się od zwycięstwa Andrzeja Dudy w wyborach organizowanych w 2015 roku. Podziękował zarówno prezydentowi, jak i byłej premier Beacie Szydło. 12:19 Są już pierwsze relacje posłów:

twitter.com 12:18 Szef rządu przypomniał, że politycy opozycji wystąpili już z kilkoma wnioskami o wotum nieufności dla ministrów. 12:18 Mateusz Morawiecki poinformował, że w ostatnich dniach rozmawiał z Andrzejem Dudą, który zaproponował "przecięcie festiwalu awantur" oraz poproszenie o wotum zaufania dla rządu. 12:17 Premier podkreślił, że w Europie panuje obecnie kryzys gospodarczy oraz przypomniał, że ludzie na całym świecie drżą o swoje miejsca pracy. - W takim czasie potrzebujemy jedności między władzą wykonawczą a ustawodawczą, między rządem a samorządem - wskazywał. 12:15 Szef rządu rozpoczął od postawienia pytania: "Czego potrzebują dzisiaj Polacy?". - Potrzebują bezpieczeństwa, skuteczności - odpowiedział premier. - Polacy nie potrzebują waszych awantur, jałowych dyskusji, tematów zastępczych - powiedział Mateusz Morawiecki w kierunku polityków opozycji. 12:14 - Na naszych oczach wykuwa się nowy porządek świata. Wiemy doskonale, że to, co dzieje się dzisiaj, będzie miało wpływ na Polskę i na Europę za 5, 10 lat - powiedział premier. 12:13 Elżbieta Witek ogłosiła własnie, że Mateusz Morawiecki poprosił o wotum zaufania dla rządu.

Dlaczego premier prosił o wotum zaufania?

Jak informował Łukasz Mężyk z portalu 300polityka.pl, propozycja Andrzeja Dudy miała paść w trakcie spotkania z premierem Mateuszem Morawieckim. Prezydent miał uznać, że potrzebne jest potwierdzenie w oczach Polaków mandatu Zjednoczonej Prawicy do rządzenia w czasie kryzysu wywołanego epidemią koronawirusa. Dodatkowym argumentem miały być niedawne liczne wnioski opozycji o wota nieufności wobec poszczególnych ministrów.

Andrzejowi Dudzie miało zależeć, by przed Sejmem premier wystąpił z argumentami i planem dotyczącym walki z koronawirusem, a także radzenia sobie z ekonomicznymi skutkami pandemii. Wniosek o wotum zaufania ma także pomóc zatrzeć wrażenie, jakie zostawił niedawny konflikt miedzy koalicjantami – Jarosławem Kaczyńskim i Jarosławem Gowinem dotyczący terminu i sposobu przeprowadzania wyborów. Przypomnijmy, że zakończył się on rezygnacją szefa Porozumienia ze stanowiska ministra i wymianą wicepremiera na Jadwigę Emilewicz.