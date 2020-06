Do roznoszenia koronawirusa doszło podczas święceń kapłańskich? „Czasowo zamknięte dla wiernych zostały też kościoły”

„Na początku czerwca doszło do zakażenia koronawirusem w kilku domach zakonnych redemptorystów w Polsce. W sobotę, 30 maja 2020 r. w Tuchowie k. Tarnowa odbyły się święcenia kapłańskie, które przebiegły przy zachowaniu obowiązujących przepisów władz sanitarnych i kościelnych. Niestety, na uroczystości były obecne osoby zakażone wirusem, wtedy tego zupełnie nieświadome. Wykazały to dopiero badania wykonane kilka dni później. W konsekwencji doszło do kolejnych zakażeń” – czytamy w treści oświadczenia podpisanego przez o. Mariusza Mazurkiewicza.

Jak poinformował rzecznik prasowy Prowincji Warszawskiej Redemptorystów, „pierwsza osoba chora, zaraz po otrzymaniu swoich wyników, powiadomiła o tym we wtorek, 2 czerwca ok. godz. 20.00 – czyli trzy dni po święceniach – i natychmiast zostały wdrożone dostępne środki ostrożności we wspólnotach, gdzie były osoby z pojawiającymi się objawami”. „Następnego dnia rano zostały powiadomione władze sanitarno-epidemiologiczne i potencjalnie chorzy poddali się badaniom. Do godzin południowych 4 czerwca 2020 r. zostały potwierdzone trzy przypadki zachorowań. Inni członkowie wspólnot zakonnych mający kontakt z zarażonymi zostali poddani testom na obecność koronawirusa lub obecnie to się dokonuje” – czytamy dalej.

„Słowa otuchy, wsparcie i modlitwa”

„W oczekiwaniu na wyniki badań, stosownie do obowiązujących przepisów, kwarantanną objęte zostały domy zakonne redemptorystów w Bardzie (diec. świdnicka), Kościelisku (arch. krakowska), Tuchowie (diec. tarnowska) i Wrocławiu. Czasowo zamknięte dla wiernych zostały też kościoły znajdujące się przy wymienionych domach zakonnych” – poinformował o. Mariusz Mazurkiewicz i dodał, że obecnie monitorowana jest także sytuacja w innych wspólnotach zakonnych, gdzie „nie ma obecnie objawów infekcji”.

„Władze Prowincji Warszawskiej Redemptorystów i przełożeni poszczególnych domów zakonnych współpracują z właściwymi służbami sanitarno-epidemiologicznymi. Dalsze działania i okres kwarantanny w wymienionych domach są uzależnione od decyzji powyższych służb, które monitorują rozwój sytuacji” – napisał o. Mariusz Mazurkiewicz. Poinformował także, że informacje o podjętych działaniach, ograniczeniach w sprawowaniu posługi duszpasterskiej i trwaniu kwarantanny są podawane na bieżąco na stronach internetowych poszczególnych domów zakonnych i parafii, jak również w mediach społecznościowych. Na zakończenie oświadczenia rzecznik prasowy Prowincji Warszawskiej Redemptorystów podziękował „za słowa otuchy, wsparcie i modlitwę w niełatwej sytuacji”. „Wszystkich, a szczególnie chorych, polecamy wstawiennictwu Matki Bożej Nieustającej Pomocy" – czytamy.