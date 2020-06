Łódzkie. Dramatyczna walka o życie psa. Przez kilka dni był uwięziony w studni

Do zdarzenia doszło w miejscowości Gajew w gminie Żychlin w województwie łódzkim. Pies o imieniu Leon przez kilka dni walczył o życie, ponieważ został wrzucony do studni. Miała ona dwa okręgi i była bardzo głęboka, dlatego psiak nie miał możliwości samodzielnie wydostać się na zewnątrz. Jego szczekanie usłyszał sołtys, który wezwał na miejsce straż pożarną. Po wyciągnięciu zwierzę trafiło do kliniki weterynaryjnej. Miało powyłamywane zęby i pazury, co wskazywało na to, że próbował za wszelką cenę wydostać się ze studni. Leon był bardzo odwodniony i wycieńczony, na swoim ciele miał ogromnie dużo kleszczy. Szczęśliwie weterynarze nie stwierdzili żadnych złamań.

Obecnie zwierzak jest pod opieką wolontariuszy z fundacji Cztery łapy z Żychlina a jego stan znacząco się poprawił. Za około 3-4 tygodnie piesek powinien być gotowy do adopcji.

Policja poszukuje właściciela czworonoga. Jeśli potwierdzą się wstępne ustalenia, że ktoś próbował w ten sposób uśmiercić psa, osobie odpowiedzialnej za ten czyn grozi kara d 5 lat pozbawienia wolności.