Awantura w Sejmie. Budka: Kaczyński nazwał posłów opozycji chamską hołotą

Uzasadnienie wniosku opozycji przedstawiła Barbara Nowacka. W trakcie jej wystąpienia Jarosław Kaczyński podszedł do ław, zajmowanych przez rząd. – Mam prośbę, to jest wotum w stosunku do pana ministra. Zachowujcie się odpowiednio. Proszę usiąść – powiedział Borys Budka. W odpowiedzi szef PO miał usłyszeć od Glińskiego, że „całe to wotum nieufności to hucpa”. – Panie pośle Budka przywołuję pana do porządku – odparł prowadzący obrady Ryszard Terlecki. Posłowie przekrzykiwali się wzajemnie.

Chwilę później Barbara Nowacka powiedziała z sejmowej mównicy, że ma wrażenie, że Jarosław Kaczyński nazwał polityków opozycji hołotą. – Ja nie jestem hołotą, proszę nas przeprosić! – zwróciła się do Kaczyńskiego posłanka Iwona Śledzińska-Katarasińska. Wtórowali jej pozostali posłowie PO. Ponieważ politycy nadal się przekrzykiwali, wicemarszałek Sejmu zarządził pięć minut przerwy. – Lepsizm pana prezesa słyszałam już kilka razy. Wtedy, gdy wchodził na cmentarz, na który ja wejść nie mogłam, choć moja matka, tak jak bliscy prezesa PiS, zginęła w katastrofie smoleńskiej. Wtedy jego ból był lepszy od mojego – powiedziała Barbara Nowacka po wznowieniu obrad.

„Prawdziwa twarz PiS. Buta i arogancja”

O tym, że prezes PiS miał nazwać polityków opozycji hołotą, wspomniał również na Twitterze Borys Budka. Skandaliczne zachowanie posła Kaczyńskiego i ministra Szumowskiego. W czasie wystąpienia posłanki Nowackiej przedstawiającej uzasadnienie wniosku o odwołanie ministra zdrowia, Kaczyński nazywa posłów opozycji »chamską hołotą« - napisał szef PO. Prawdziwa twarz PiS. Buta i arogancja - skomentował lider Platformy Obywatelskiej.

„Kaczyński powie słowo prawdy o zachowaniu części posłów.”..

Do zarzutów opozycji odniósł się za pośrednictwem Twittera wicerzecznik PiS, Radosław Fogiel.