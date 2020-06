„Chamska hołota” do opozycji? Minister stała obok Kaczyńskiego, komentuje

Incydent miał miejsce podczas debaty nad wnioskiem o wotum nieufności dla ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. Uzasadnienie wniosku opozycji przedstawiła Barbara Nowacka. W trakcie jej wystąpienia Jarosław Kaczyński podszedł do ław, zajmowanych przez rząd, gdzie znajdowali się m.in. wicepremierzy Jadwiga Emilewicz i Piotr Gliński.

Starcie Kaczyńskiego z Budką

Zachowanie prezesa Prawa i Sprawiedliwości nie spodobało się opozycji. – Mam prośbę, to jest wotum w stosunku do pana ministra. Zachowujcie się odpowiednio. Proszę usiąść – powiedział Borys Budka. W odpowiedzi szef PO miał usłyszeć od Glińskiego, że „całe to wotum nieufności to hucpa”. – Panie pośle Budka przywołuję pana do porządku – odparł prowadzący obrady Ryszard Terlecki. Posłowie przekrzykiwali się wzajemnie.

„Chamska hołota” ?

Chwilę później Barbara Nowacka powiedziała z sejmowej mównicy, że ma wrażenie, że Jarosław Kaczyński nazwał polityków opozycji hołotą. Na nagraniu z tego momentu widać rzeczywiście, że prezes Prawa i Sprawiedliwości wychyla się i mówi coś podniesionym głosem w stronę opozycyjnych ław.

– Ja nie jestem hołotą, proszę nas przeprosić! – zwróciła się do Kaczyńskiego posłanka Iwona Śledzińska-Katarasińska. Wtórowali jej pozostali posłowie PO. Ponieważ politycy nadal się przekrzykiwali, wicemarszałek Sejmu zarządził pięć minut przerwy. – Lepsizm pana prezesa słyszałam już kilka razy. Wtedy, gdy wchodził na cmentarz, na który ja wejść nie mogłam, choć moja matka, tak jak bliscy prezesa PiS, zginęła w katastrofie smoleńskiej. Wtedy jego ból był lepszy od mojego – powiedziała Barbara Nowacka po wznowieniu obrad.

Co na to Emilewicz?