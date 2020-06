Szumowski apeluje przed Bożym Ciałem. „Im mniejsze grupy, tym większe bezpieczeństwo”

Łukasz Szumowski zaapelował do władz Kościelnych, aby procesje organizowane z powodu święta Bożego Ciała, były częstsze w mniejszych grupach. Do wiernych minister zaapelował o zachowanie dystansu, a jeśli jest mniejszy niż dwa metry, to o stosowanie maseczek. – Im mniejsze grupy, tym większe bezpieczeństwo – podkreślił.

– Wiele zależy od przekazu w danym kościele. Wiele z nich rygory stosowało, gdzie indziej było gorzej. Apeluję do księży proboszczów o maksymalne, zdroworozsądkowe podejście, żeby wszystko to było bezpieczne dla wiernych – zaznaczył Szumowski.

Pytany o sam długi weekend Szumowski stwierdził, że „lepiej korzystać z czasu na otwartej przestrzeni, w plenerze” .

