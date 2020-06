Duda proponuje kolejne „500 plus”. Emilewicz: Budżet programu to ponad 3 mld zł

– Chciałbym, żeby polska branża turystyczna została wsparta poprzez polską rodzinę, czyli ten bon turystyczny będzie tak emitowany, jak 500 plus. Rodziny będą otrzymywały bon turystyczny na dziecko. To będzie 500 zł na każde dziecko w rodzinie, do wykorzystania na potrzeby wypoczynku turystycznego, wyjazdów, kolonii, wczasów, wszystkiego tego, co z tym związane – przyznał prezydent. – Skorzystają na tym właśnie polscy przedsiębiorcy, świadczący usługi turystyczne w całym kraju – zapowiedział 6 czerwca w Stalowej Woli Andrzej Duda.

Rzecznik sztabu wyborczego prezydenta Adam Bielan wyjaśnił w poniedziałek 8 czerwca w radiowej Jedynce, że szczegóły propozycji prezydenta zostaną przedstawione w najbliższych dniach. – Chcemy, żeby program wszedł w życie jeszcze w te wakacje. To będzie program adresowany dla rodzin z dziećmi. Chcielibyśmy, żeby to był program skierowany dla wszystkich dzieci, bez kryterium dochodowego w rodzinie – wyjaśnił.

W rozmowie z Polsat News inicjatywę prezydenta skomentowała Jadwiga Emilewicz. – Jak rozumiem ideę pana prezydenta, bon ma przysługiwać rodzinie na każde dziecko. Biorąc pod uwagę dominantę, a więc to ile mamy rodzin, jak wygląda dzietność, ilość dzieci na rodzinę, statystycznie w Polsce ok. 2 mln rodzin to rodziny z dwójką dzieci, a zatem to 1000 zł na rodziny de facto będzie. Niespełna 500 tys. rodzin ma jedno dziecko, a mamy też rodziny z większą liczbą niż dwójka dzieci. Mamy 6,5 mln dzieci, na które otrzymujemy świadczenie 500 plus, to oznacza, że budżet tego programu będzie na pewno znacznie ponad 3 mld zł –wyliczała wicepremier.

Dzisiaj nie ma planów robienia kroku wstecz

Jadwiga Emilewicz była również pytana, czy w związku ze sporą liczbą zakażeń koronawirusem są plany ponownego zamknięcia gospodarki. - Dzisiaj na pewno takich planów nie ma. Nie ma planów robienia kroku wstecz, mrożenia, jakiegokolwiek powrotu do ograniczeń. Co nie zmienia faktu, że musimy przestrzegać wytycznych, które dwa tygodnie temu wydaliśmy, dotyczących dystansu, używania maseczek w sklepach, miejscach zamkniętych oraz dezynfekcji rąk – dodała.

