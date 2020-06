Arkusze maturalne z języka polskiego. CKE udostępniła karty z zadaniami

Najwięcej emocji wśród zdających wzbudzają co roku otwarte formy pisemne. Na maturze z języka polskiego od roku 2015 na poziomie podstawowym zdający mają do wyboru dwa tematy wypracowań. Rozwinięcie każdego z nich wymaga napisania wypowiedzi o charakterze argumentacyjnym: rozprawki problemowej lub interpretacji tekstu poetyckiego. Jak informuje Polsat News, w tym roku główne tematy, z którymi zmagali się polscy uczniowie, to elementy fantastyczne w „Weselu” Stanisława Wyspiańskiego oraz analiza wiersza Anny Kamieńskiej „Daremne”.

Rozprawka to forma wypowiedzi, w której rozważamy jakiś problem (podany w temacie maturalnym), zajmujemy wobec tego problemu stanowisko (formułujemy tezę lub hipotezę) i dowodzimy jego słuszności (przekonująco argumentujemy). Z kolei interpretacja to działanie intelektualne, którego celem jest zrozumienie tekstu lub zjawiska. Stanowi ona jedną z najważniejszych umiejętności złożonych kształconych w szkole.

Poniżej udostępniamy arkusze z pisanego w poniedziałek 8 czerwca poziomu podstawowego:

Matura 2020 - kiedy poznamy wyniki egzaminów?

Tegoroczni maturzyści poznają wyniki swoich egzaminów 11 sierpnia.Tego samego dnia CKE ogłosi ogólnopolskie wyniki matur 2020.

Matura 2020 - harmonogram

8.06, poniedziałek

godzina 9 - język polski, poziom podstawowy



godzina 14 - język polski, poziom rozszerzony



9.06, wtorek

godzina 9 - matematyka, poziom podstawowy





godzina 14 - język łaciński i kultura antyczna, poziom podstawowy i rozszerzony



10.06, środa

godzina 9 - język angielski, poziom podstawowy



godzina 14 - język angielski, poziom rozszerzony



15.06, poniedziałek

godzina 9: matematyka – poziom rozszerzony



godzina 14: filozofia, poziom podstawowy i rozszerzony

16.06, wtorek

godzina 9: biologia, poziom podstawowy i rozszerzony



godzina 14: wiedza o społeczeństwie, poziom podstawowy i rozszerzony



17.06, środa

godzina 9: chemia, poziom podstawowy i rozszerzony



godzina 14: informatyka, poziom podstawowy i rozszerzony

18.06, czwartek

godzina 9: język niemiecki, poziom podstawowy



godzina 14: język niemiecki, poziom rozszerzony i dwujęzyczny



19.06, piątek

godzina 9: geografia, poziom podstawowy i rozszerzony



godzina 14: historia sztuki, poziom podstawowy i rozszerzony



22.06 - poniedziałek

godzina 9: język włoski, poziom podstawowy; język łemkowski, poziom podstawowy i rozszerzony



godzina 14: język włoski, poziom rozszerzony i dwujęzyczny



23.06, wtorek

godzina 9: język francuski, poziom podstawowy



godzina 14: język francuski, poziom rozszerzony i dwujęzyczny



24.06, środa

godzina 9: fizyka, poziom podstawowy i rozszerzony



godzina 14: historia, poziom podstawowy i rozszerzony



25.06, czwartek

godzina 9: język hiszpański, poziom podstawowy



godzina 14: język hiszpański, poziom rozszerzony i dwujęzyczny



26.06, piątek

godzina 9: język rosyjski, poziom podstawowy



godzina 14: język rosyjski, poziom rozszerzony i dwujęzyczny