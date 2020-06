Przeciek na maturze z j. polskiego? Dwie godziny przed egzaminem temat był wyszukiwany w sieci

Jak poinformował analizujący zachowania internautów twitterowy profil „Emocje w sieci”, od godz. 7 do 9 rano nastąpił nagły wzrost wyszukiwań dot. „Wesela” i to prawie wyłącznie na Podlasiu. Następny nagły wzrost odnotowano w całym kraju ok. 11. Temat wypracowania w czasie tegorocznej matury brzmiał „Jak wprowadzenie elementów fantastycznych do utworu wpływa na przesłanie płynące z „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie odwołując się do podanych fragmentów „Wesela” i do całego dramatu Stanisława Wyspiańskiego oraz do wybranego tekstu kultury”.

Rzeczywiście, jak wynika z wykresu dostępnego w usłudze Google Trends, w poniedziałek 8 czerwca tuż przed godziną 9, a wiec na dwie godziny przed rozpoczęciem matury z języka polskiego nagłą popularność zyskało hasło „wesele elementy fantastyczne”, które wcześniej prawie w ogóle nie było wyszukiwane. Zapytania dotyczyły jednego regionu – Podlasia. Od godz. 7 rano wyszukiwano też dokładny temat maturalnego wypracowania.

Kiedy pojawiły się wyszukiwania dotyczące maturalnego tematu?

Profil „Emocje w sieci” sprawdził też dokładnie o których godzinach w sieci pojawił się wzrost wyszukiwań dotyczących haseł związanych z tegorocznym tematem wypracowania maturalnego, takich jak „Elementy fantastyczne”, „Elementy fantastyczne w weselu”, „Elementy fantastyczne wesele”, czy „Wesele fantastyka”. Wszystkie te tematy wyszukiwano jeszcze przed godziną 7:00.

O komentarz w tej sprawie Polsat News poprosił Centralną Komisję Egzaminacyjną. – Na razie wiemy tyle, co państwo, przyglądamy się sprawie – poinformował dyrektor CKE Marcin Smolik. Zapewnił, że przedstawiciele Komisji dokładnie przeanalizują doniesienia o przeciekach.

