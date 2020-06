Możliwy wyciek na maturze. CKE składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa

CKE nie zbagatelizowało sprawy domniemanego wycieku na maturze, o którym informują internauci. Jak informuje Radio Zet, Komisja zgłosi na policję kwestię możliwego wycieku pytań egzaminacyjnych.

„ W związku z informacjami dotyczącymi możliwych wywołań w Google fraz związanych z tematem tegorocznego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym z terenu województwa podlaskiego przed godz. 9:00, CKE informuje, że dziś na policji zostanie złożone w tej sprawie zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ” – czytamy w oświadczeniu CKE, cytowanym przez Radio Zet.

Komisja zapowiada, że możliwe jest podjęcie dalszych kroków w tej sprawie. Zostaną one jednak uzależnione od ustaleń śledczych.

Możliwy wyciek na maturze

Jak poinformował analizujący zachowania internautów twitterowy profil „Emocje w sieci”, od godz. 7 do 9 rano nastąpił nagły wzrost wyszukiwań dot. „Wesela” i to prawie wyłącznie na Podlasiu. Następny nagły wzrost odnotowano w całym kraju ok. 11. Temat wypracowania w czasie tegorocznej matury brzmiał „Jak wprowadzenie elementów fantastycznych do utworu wpływa na przesłanie płynące z „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie odwołując się do podanych fragmentów „Wesela” i do całego dramatu Stanisława Wyspiańskiego oraz do wybranego tekstu kultury”.

Rzeczywiście, jak wynika z wykresu dostępnego w usłudze Google Trends, w poniedziałek 8 czerwca tuż przed godziną 9, a wiec na dwie godziny przed rozpoczęciem matury z języka polskiego nagłą popularność zyskało hasło „wesele elementy fantastyczne”, które wcześniej prawie w ogóle nie było wyszukiwane. Zapytania dotyczyły jednego regionu – Podlasia. Od godz. 7 rano wyszukiwano też dokładny temat maturalnego wypracowania.

Profil „Emocje w sieci” sprawdził też dokładnie o których godzinach w sieci pojawił się wzrost wyszukiwań dotyczących haseł związanych z tegorocznym tematem wypracowania maturalnego, takich jak „Elementy fantastyczne”, „Elementy fantastyczne w weselu”, „Elementy fantastyczne wesele”, czy „Wesele fantastyka”. Wszystkie te tematy wyszukiwano jeszcze przed godziną 7:00.