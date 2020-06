Dobowy rekord zakażeń w Polsce. W poniedziałek 599 nowych przypadków koronawirusa

W poniedziałek potwierdzono łącznie 599 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, co stanowi dobowy rekord od początku trwania epidemii w Polsce. Łączna liczba zakażonych koronawirusem wzrosła do 27 160, a przypadków śmiertelnych – do 1 166.

Poniedziałek jest kolejnym dniem z rzędu, kiedy wykrywana jest duża liczba nowych przypadków zachorowań. W sobotę było ich 576, w niedzielę – 575. W ostatnich dniach nastąpił spory wzrost nowych zakażeń. Dla porównania, jeszcze na początku miesiąca – 2 czerwca – stwierdzono 236 zakażeń.

W poniedziałek 599 zakażeń

W porannym raporcie resort zdrowia poinformował o 219 nowych zakażeniach, a w popołudniowym – o 380. Oto, jak rozkładają się zachorowania w poszczególnych częściach kraju.

Potwierdzone w poniedziałek przypadki dotyczą osób z województw:

śląskiego (326),

łódzkiego (77),

mazowieckiego (74),

świętokrzyskiego (40)

małopolskiego (30),

dolnośląskiego (16),

wielkopolskiego (13),

opolskiego (9),

podlaskiego (6),

podkarpackiego (5),

kujawsko-pomorskiego (1),

lubelskiego (1)

warmińsko-mazurskiego (1)

Dziewięć ofiar śmiertelnych

Potwierdzone w poniedziałek rano przypadki śmiertelne dotyczą:

82-letniej kobiety, 87-letniego mężczyzny, 80-letniego mężczyzny ze Zgierza

92-letniej kobiety z Łańcuta

Po południu resort zdrowia poinformował o śmierci kolejnych pięciu osób. Są to: