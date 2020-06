Co z procesjami Bożego Ciała? Abp Gądecki wydał komunikat

W kontekście zbliżającej się Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Przewodniczący KEP w specjalnym komunikacie zaapelował o dołożenie wszelkich starań, „aby – w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych – godnie i bezpiecznie celebrować święte tajemnice naszej wiary” .

Zasłanianie ust i nosa, konieczny dystans

Hierarcha mając na uwadze zdrowie i życie rodaków, zwrócił się do wszystkich uczestników uroczystości religijnych z apelem o „konsekwentne stosowanie się do aktualnych zaleceń sanitarnych” . „W sposób szczególny proszę o zasłanianie ust i nosa lub zachowanie dystansu dwóch metrów od innych uczestników zgromadzenia” – napisał. Zaznaczył, że „wskazania te obowiązują wszystkich uczestników liturgii, z wyjątkiem celebransów” .

Podejmując temat duszpasterstwa w czasie pandemii, wyraził „radość ze zniesienia limitu wiernych mogących uczestniczyć w zgromadzeniach religijnych – zwłaszcza w niedzielnej Eucharystii” . „Pragnę jednocześnie przypomnieć o dalszej konieczności stosowania prewencyjnych zasad bezpieczeństwa w duszpasterstwie, według zaleceń biskupa miejsca” – zauważył przewodniczący KEP.

Odniósł się także do sposobu udzielania komunii świętej. „Zachęcam, aby jeden kapłan udzielał Komunii Świętej na rękę, a pozostali kapłani udzielali odrębnie Komunii Świętej do ust. Jeśli jest obecny tylko jeden kapłan, proszę, aby udzielał Komunii Świętej najpierw osobom pragnącym przyjąć ją na rękę, a później tym, którzy pragną przyjąć Komunię Świętą do ust” – napisał abp Gądecki.

Zapewnił także wszystkich Polaków o swojej stałej modlitwie za wstawiennictwem Matki Bożej Królowej Polski i św. Jana Pawła II.

