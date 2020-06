Polskie służby udaremniły gigantyczny przemyt. Kokaina o wartości 3 mld zł ukryta w ananasowej pulpie

– Kiedy świat zajmował się koronawirusem międzynarodowe grupy przestępcze wciąż działały. Parę miesięcy temu służby przeprowadziły operację zakończoną sukcesem, operację wykrycia kokainy o wartości 3 mld – poinformował na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. – Polskie służby wykazały się niezwykłą czujnością. Chcę podziękować wszystkim funkcjonariuszom. To niezwykle ważna służba – podkreślił.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński mówił o historycznym osiągnięciu policji. – To największy sukces w historii policji, jeżeli chodzi o wykrycie takiej ilości twardych narkotyków. Dzięki profesjonalizmowi CBŚP i Straży granicznej wiele ludzkich istnień w Europie zostało ocalonych. To wielki europejski sukces naszych służb. Wielkie gratulacje dla funkcjonariuszy – dodał.

Kokaina w beczkach z ananasową pulpą

Śledczy Centralnego Biura Śledczego Policji i Straży Granicznej ustalili, że w jednym z gdyńskich magazynów, należącym do legalnie działającej firmy, przechowywane są 144 metalowe beczki o pojemności 250 kilogramów mające zawierać zamrożoną pulpę ananasową. Towar na zlecenie jednej ze spółek został sprowadzony z Ekwadoru w okresie od 16 listopada do 13 grudnia 2019 roku, najpierw drogą morską do portu w Hamburgu, potem transportem drogowym do Gdyni.

Funkcjonariusze prześwietlili beczki urządzeniem RTG, a psy Straży Granicznej do wykrywania narkotyków wskazały niektóre z nich jako zawierające narkotyki. Zdecydowano o zatrzymaniu towaru i powołaniu biegłego z zakresu chemii, który w swojej opinii wskazał, że w beczkach było ponad 3,2 tony substancji z zawartością kokainy.

Czarnorynkowa wartość przejętej kokainy

Z odnalezionej kokainy można przygotować około miliona porcji handlowych narkotyku o czarnorynkowej wartości co najmniej 334 mln zł. Gdyby towar trafił do obrotu jego wartość na rynku detalicznym byłaby dziesięciokrotnie większa i wynosiłaby wówczas ponad 3 miliardy złotych. Z uwagi na sposób maskowania narkotyku w zamrożonej pulpie ananasowej, badania chemiczne przeprowadzono z wykorzystaniem niestandardowych metod badawczych.

Efektem działań śledczych było również zatrzymanie trzech mężczyzn w wieku od 64 do 71 lat, mieszkańców województwa pomorskiego. Zatrzymanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, dwóm z nich przedstawiono zarzut przemytu znacznych ilości środków odurzających w postaci kokainy, a jednemu pomocnictwa w tym przestępstwie. Wszyscy trzej mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe.

