We wtorek mniej nowych przypadków koronawirusa w Polsce. Zmarło 19 osób

Łącznie we wtorek poinformowano o wykryciu 400 zakażeń SARS-CoV-2 i śmierci 19 osób z powodu COVID-19. To spadek nowych przypadków w porównaniu do poniedziałku, gdy zanotowano ich rekordową liczbę - 599. We wtorek zwiększyła się z kolei liczba zgonów. Dzień wcześniej było ich dziewięć.

Liczba zakażonych koronawirusem w Polsce wzrosła do 27 560, a przypadków śmiertelnych – do 1 183. Resort zdrowia poinformował, że we wcześniejszym raporcie zdublowane zostały przypadki śmiertelne z Warszawy i Kozienic z 6 czerwca, w związku z czym odjęto je od bilansu.

Popołudniowy raport

Potwierdzone po południu przypadki dotyczą osób z województw:

mazowieckiego (80),

łódzkiego (45),

małopolskiego (17),

wielkopolskiego (13),

śląskiego (11),

podkarpackiego (11),

dolnośląskiego (8),

zachodniopomorskiego (5),

opolskiego (4)

lubuskiego (1).

Resort zdrowia poinformował też o śmierci kolejnych 13 osób. Są to: 56-letnia kobieta z powiatu cieszyńskiego, 69-letnia kobieta, 80-letni mężczyzna, 94-letnia kobieta, 64-letni mężczyzna z Raciborza, 81-letnia kobieta z Rybnika, 83-letnia kobieta, 67-letni mężczyzna z Tych, 64-letnia kobieta, 81-letni mężczyzna z Cieszyna, 54-letnia kobieta z Warszawy, 83-letni mężczyzna, 97-letnia kobieta z Bolesławca.

Poranny raport

Pierwszy wtorkowy raport Ministerstwo Zdrowia opublikowało po godz. 10 rano. Poinformowano wówczas o 205 nowych zakażeniach koronawirusem. Potwierdzone przypadki dotyczą:

126 osób z woj. śląskiego

26 osób z woj. małopolskiego

15 osób z woj. podlaskiego

14 osób z woj. świętokrzyskiego

6 osób z woj. opolskiego

5 osób z woj. pomorskiego

4 osób z woj. dolnośląskiego

4 osób z woj. lubelskiego

2 osób z woj. lubuskiego

1 osoby z woj. kujawsko-pomorskiego

1 osoby z woj. wielkopolskiego

1 osoby z woj. zachodniopomorskiego

Jednocześnie resort przekazał informację o śmierci sześciu kolejnych pacjentów ze zdiagnozowanym COVID-19. Są to: 73-latka z Poznania, 60-latka z Łodzi, 76-latek, 73-latka i 73-latek ze Zgierza oraz 69-latek z Rybnika. Wszystkie osoby miały choroby współistniejące.

Wzrost liczby zachorowań

W ostatnich dniach zanotowano znaczny wzrost liczby nowych zachorowań. Powodem jest zarówno wykrywanie nowych ognisk koronawirusa, jak i intensywne testy wśród górników oraz ich rodzin. Jeszcze 2 czerwca mowa była o 236 nowych zachorowaniach w porównaniu do 380 poprzedniej doby. Od tego dnia codziennie notowano jednak coraz więcej przypadków. 3 czerwca było ich 292, 4 czerwca 361, a dzień później – 362. Rekordowy okazał się weekend. W sobotę 6 czerwca potwierdzono 576 zakażeń, a w niedzielę 7 czerwca – 575. Jeszcze więcej chorych przybyło 8 czerwca – 599. Najwięcej zakażeń potwierdzono w woj. śląskim – 326, łódzkim (77) i mazowieckim (74).