Allegro wycofuje ze sprzedaży najnowszą książkę Ziemkiewicza. Autor zapowiada pozwy. „Muszą to poczuć”

Grupa Allegro podjęła decyzje o zablokowaniu na swojej platformie sprzedaży nowej książki Rafała Ziemkiewicza „Cham niezbuntowany” na podstawie zgłoszenia od współpracującego z nią Stowarzyszenia „Nigdy Więcej”. Stowarzyszenie zarzuca autorowi antysemityzm. O sytuacji poinformowali sprzedawcy, których oferty zostały zablokowane. Wpis jednego z nich udostępnił na swoim Twitterze sam Ziemkiewicz.

Do sytuacji odniosła się na Twitterze również grupa Allegro. „Oferty usunęliśmy na podstawie zgłoszenia od Stowarzyszenia »Nigdy Więcej«” – wyjaśniono. „Współpracujemy ze Stowarzyszeniem »Nigdy Więcej«, które jest jednym z naszych partnerów w programie Współpraca w Ochrony Praw. Oferty niezgodne z naszym Regulaminem są po prostu usuwane” – dodano w kolejnym wpisie.

W odpowiedzi Ziemkiewicz zapowiedział pozwy. „Allegro blokuje sprzedaż mojej książki, powołując się jako na autorytet na bandę świrów?! Przekazuję sprawę prawnikom, niech się tym zajmą” – napisał autor. „Sądy są niestety w rozsypce, ale tak, muszą to odczuć. Usunęli, bo jakieś lewicowe świry, które książki nie czytały, zniesławiły autora, powołując się na innych świrów, którzy też jej nie czytali... Wychodzą z tego 3 pozwy, dla Allegro, Nigdy Więcej i Otwartej Rzeczpospolitej” – dodał w kolejnym wpisie.

„Cham Niezbuntowany” oskarżony o antysemityzm

Pierwsze o antysemityzm oskarżyło książkę Stowarzyszenia „Otwarta Rzeczpospolita”. Zdaniem tej organizacji książka Ziemkiewicza „zawiera treści o charakterze antysemickim, niosące znamiona nienawiści do Żydów, a także podające w wątpliwość historyczne fakty dotyczące Zagłady Żydów podczas II wojny światowej”. Stowarzyszenie to złożyło zawiadomienie do prokuratury w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych oraz publicznego znieważenia grupy ludności z powodu jej przynależności narodowej (art. 256 pt. 2 i art. 257 kk).

Na tę argumentację powołuje się stowarzyszenie „Nigdy Wiecej”, które rekomendowało allegro usunięcie książki ze stron sklepu.

Jako przykład rzekomego antysemityzmu Stowarzyszenie „Nigdy Więcej” podaje fragment książki „syjonizm pod wpływem Holokaustu, a raczej mitu Holokaustu, który sam zbudował, nabrał szczególnego okrucieństwa. Shoah dowiódł, twierdzą dziś jego prominentni przedstawiciele, że Żydzi muszą być bezwzględni”. „Sformułowanie mit Holokaustu nosi znamiona kłamstwa oświęcimskiego, zaś zgodnie z Ustawą o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu negowanie prawdy o zbrodniach nazistowskich (Zagłady narodu żydowskiego) jest przestępstwem” – pisze stowarzyszenie „Nigdy Więcej” na swojej stronie internetowej.

Według Stowarzyszenia kontrowersyjny jest też fragment „Kolejne pokolenia Żydów, szczególnie młodych mieszkańców Izraela, wychowywane są od małego w paranoicznym poczuciu osaczenia. Trzeba formowanym na maszyny do zabijania dzieciakom wtłoczyć do głów, że są przedstawicielami rasy szczególnej, rasy, którą wszyscy zawsze prześladowali i nadal wszyscy dyszą chęcią, by ją do reszty wymordować. Wszystko, cokolwiek każą wam zrobić dowódcy, jest tylko obroną – atakiem uprzedzającym, aby nie powtórzyły się potworności Holokaustu. Jeśli twój wróg knuje przeciwko tobie, wstań i zabij go pierwszy, powtarzają syjoniści”.

Stowarzyszenie zarzuca autorowi, że używa określenia „syjoniści” jako „inwektywy skierowanej przeciwko Żydom w ogóle, bez jakiegokolwiek związku z rzeczywistym znaczeniem tego słowa”.

Ziemkiewicz usunięty, Hitler zostaje?

W obronie Ziemkiewicza stanęło wielu internautów. Niektórzy argumentują, że mimo że nie zgadzają się z autorem książki, to powinien mieć prawo do głoszenia swoich poglądów. Inni wskazują, że na platformie allegro można dostać m.in. oryginalne wydania książki Hitlera bez współczesnego komentarza.

W obronie dziennikarza stanął m.in. kandydat Konfederacji na prezydenta Krzysztof Bosak.

„Sytuacja z cenzurą Allegro i książką Rafała Ziemkiewicza pokazuje, że ryzyko ograniczania naszych wolności przez lewicę to nie jest teoria, ale już praktyka. Przez 5 lat prezydent nie odniósł się do tych problemów ani słowem” – napisał Bosak na Twitterze. „Potrzebujemy liderów, którzy rozumieją nowe wyzwania!” – dodał.