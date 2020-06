Prezydent pojawił się na weselu pracownika VMLY&R Poland. Agencja: Nie pracujemy dla KPRP

Od 6 czerwca ponownie można organizować w Polsce wesela. Jedna z takich imprez odbyła się w sobotę w województwie podkarpackim, gdzie był z wizytą Andrzej Duda w ramach kampanii wyborczej. Pan młody Szymon Nawrocki postanowił napisać za pośrednictwem Twittera do prezydenta i zaprosić go na wydarzenie. „Wzięliśmy ślub! Panie Prezydencie, podobno jest Pan we Wrzawach. Skoro już Pan zablokował drogę to może Pan wpadnie z życzeniami?” – napisał pan młody na Twitterze oznaczając prezydenta.

Prezydent odpisał, jak już był na miejscu. „Dziękuję za zaproszenie. Wpadłem i złożyłem życzenia osobiście. Sto lat Młodej Parze!” – napisał na Twitterze dołączając zdjęcie z młodymi. „Jeszcze raz proszę przyjąć serdeczne pozdrowienia i życzenia od całej Załogi Dudabusa. Udanego wesela!” – dodał.

„To oddolna inicjatywa pracownika”

Internauci od razu spekulowali, że cała sytuacja była tzw. ustawką. Po tym, jak okazało się, że pan młody pracuje w VMLY&R Poland, padły także pytania o rzekomą współpracę tej firmy z Kancelarią Prezydenta.

W rozmowie z serwisem Press zaprzeczył temu stanowczo Łukasz Majewski, head of PR & communications w VMLY&R Poland. – To była oddolna inicjatywa naszego pracownika, z nami nieustalana i niekonsultowana – podkreślił. – Mamy nadzieję, że nie będziemy musieli tego oficjalnie dementować, ale jesteśmy przygotowani na taką ewentualność – dodał.

„Tym, którzy twierdzą, że wizyta Andrzeja Dudy to ustawka, winszuje dobrego samopoczucia” – napisał także na Twitterze Nawrocki.

