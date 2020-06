Kontrowersyjne plakaty z Szumowskim. Zatrzymano drugą osobę

W nocy z 29 na 30 maja w gablotach reklamowych na kilku przystankach autobusowych i tramwajowych w Warszawie pojawiły się plakaty, na których widnieje napis „Ewangelia wg Łukasza Sz”. Sylwetkę ministra zdrowia wkomponowano w postać Kawalera Zakonu Maltańskiego. Pod nim wypunktowano kilka zarzutów wobec ministra: „zakłamywanie statystyk dot. COVID-19, rekomendację ws. wyborów, maseczki do d**y za 5 mln” oraz umieszczono napis „po trupach do celu. Szumo-winny 165 kk”. Plakaty zostały skrytykowane m.in. przez szefa KPRM Michała Dworczyka, a stołeczny ratusz złożył zawiadomienie do prokuratury. Spółka AMS (należąca do Agory), właściciel nośników, wydała oświadczenie, w którym podkreślono, że jest to nielegalna akcja, na którą nie wydano zgody.

8 czerwca w godzinach wieczornych zatrzymano w tej sprawie kobietę. Adwokat aktywistki przekazał w rozmowie z Oko.press, że zarzucono jej włamanie z kradzieżą na kwotę 450 zł. Stołeczna policja również poinformowała, że chodzi o włamanie, czyli przestępstwo z art 279 kk. Za kradzież z włamaniem grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

We wtorek wieczorem Komenda Stołeczna Policji poinformowała o zatrzymaniu kolejnej osoby – tym razem jest to mężczyzna. Z ustaleń TVP Info wynika, że zatrzymany to Bartek Sabela, były działacz Obywateli RP, autor książek „Może (morze) wróci”, „Wszystkie ziarna piasku” oraz „Afronauci. Z Zambii na księżyc”. Publikował w magazynie „Kontynenty”, a także w „Dużym Formacie” i „Gazecie Wyborczej”.

– Potwierdzam, że została zatrzymana druga osoba w sprawie włamań do wiat należących do spółki AMS. Na chwilę obecną, z uwagi na prowadzone czynności, jest to jedyna informacja, jakiej udzielamy w tej sprawie – skomentował mł. asp. Rafał Rutkowski. Stołeczna policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań w tej sprawie.

