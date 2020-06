Wałęsa zaapelował do członków i sympatyków PiS. „Odsuńcie kaczyzm od władzy”

Lech Wałęsa opublikował post na Facebooku, w którym zwrócił się do członków i sympatyków PiS. „Był czas kiedy byliśmy razem, nawet bracia Kaczyńscy pracowali dla mnie i ze mną. Budowali, a teraz Jarosław niszczy. To on nas podzielił, skłócił doprowadził do wykopania rowu nienawiści, zawiści, kłamstwa i zdrady” – napisał były prezydent, który pokusił się także o ocenę bieżącej sytuacji politycznej. Jego zdaniem rządy Jarosława Kaczyńskiego doprowadziły do pogłębienia nacjonalistycznych nastrojów, a także „nienawiści, kierowania obywatela przeciwko obywatelowi szaleństwa działań niekonstytucyjnych, niezgodnych z obowiązującym prawem oraz stanem rzeczy” .

„Odwagi!”

Dalej Wałęsa wskazywał, że rządy PiS doprowadziły do zniszczenia dorobku pokoleń oraz przekreślenia tego, co w przeszłości udało się zbudować dla naszego kraju. „To właściwie prosta droga do gigantycznej zapaści gospodarczej, której początki odczuwane już są na samym dole czyli w portfelach obywatela. Wyborcy z jednej strony napełnianego pustym pieniądzem z drugiej zaś drenowanej w sposób bezwzględny przez drożyznę i wszelką możliwą wygenerowaną sprytną politykę fiskalną” – czytamy.

Były prezydent stwierdził, że dobra koniunktura wkrótce się skończy, przez co grozi nam kryzys. „Rządy prawicowych oszołomów, cyników i frustratów muszą przejść do historii. Macie szanse przejść do historii, opowiedzieć się za prawdą, sprawiedliwością, uczciwością, dobrem i Polską” – napisał Wałęsa. „Odwagi ! Zróbcie to i odsuńcie kaczyzm od władzy. Pierwszy krok to zbliżające się wybory prezydenckie, a więc apeluję o odwagę w decyzji” – zaapelował.

List Kaczyńskiego

Prawo i Sprawiedliwość zamieściło we wtorek w mediach społecznościowych list otwarty Jarosława Kaczyńskiego. Prezes partii nie tylko mobilizuje w nim zwolenników przed wyborami prezydenckimi, ale też wylicza zagrożenia, jakie jego zdaniem niesie zwycięstwo kandydata opozycyjnego. „Mamy dziś stan alertu, który się skończy dopiero wtedy, gdy odniesiemy zwycięstwo” – deklaruje.

