Polska otwiera granice, wracają loty międzynarodowe! Jest data

Kontrole na granicach wewnętrznych Unii Europejskiej mają zostać zniesione w nocy z 12 na 13 czerwca. Kilka dni później – 16 czerwca, wznowione zostaną loty międzynarodowe.

– Ograniczamy decyzję dot. granic na razie do państw UE. Potrzebne są jak najszybciej kontakty z krajami Unii Europejskiej – żeby powróciły do poprzedniego stanu – tłumaczył premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że od 16 czerwca wznowione zostaną loty zagraniczne. – Wchodzimy w kontakt już dzisiaj z LOT-em, żeby LOT mógł zaplanować odpowiednio powrót do świadczenia swoich usług – wskazał.

Koronawirus zamknął granice

Granice Polski w związku z pandemią koronawirusa zostały zamknięte 15 marca, początkowo na 10 dni, następnie zamknięcie granic wielokrotnie przedłużano. Na początku maja z obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu polskiej granicy zwolnieni zostali m.in. pracownicy delegowani i studenci.