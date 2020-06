Koronawirus w Polsce. W środę zmarły 23 osoby. Więcej zakażeń w woj. mazowieckim niż w śląskim

W środę poinformowano łącznie o 282 zakażeniach SARS-CoV-2 potwierdzonych testami i śmierci 23 pacjentów. Łączna liczba zakażonych koronawirusem wzrosła do 27 842, a przypadków śmiertelnych – do 1 206. W stosunku do poniedziałku, gdy zanotowano rekordowe 599 zakażeń i wtorku, gdy było ich 400, w środę mamy spadek liczby wykrytych przypadków. Najwięcej zachorowań potwierdzono u mieszkańców woj. mazowieckiego (85), śląskiego (76) i łódzkiego (38).

Popołudniowy raport

Potwierdzone w środę po południu 174 przypadki dotyczą osób z województw:

mazowieckiego (85),

łódzkiego (38),

śląskiego (22),

małopolskiego (10),

podlaskiego (8),

podkarpackiego (5),

dolnośląskiego (2),

świętokrzyskiego (2),

wielkopolskiego (1)

zachodniopomorskiego (1).

Resort zdrowia poinformował też o śmierci 15 osób zakażonych koronawirusem. Są to: 69-letni mężczyzna, 79-letnia kobieta z Poznania, 75-letnia kobieta, 93-letnia kobieta z Bolesławca, 91-letni mężczyzna, 65-letni mężczyzna, 85-letnia kobieta, 88-letnia kobieta, 88-letnia kobieta, 86-letni mężczyzna, 89-letnia kobieta, 89-letni mężczyzna, 73-letnia kobieta z Warszawy, 81-letnia kobieta z Raciborza, 81-letni mężczyzna ze Starachowic. Większość osób miała choroby współistniejące

Poranny raport

Ministerstwo Zdrowia w pierwszym środowym raporcie poinformowało o 108 nowych zakażeniach koronawirusem w Polsce. Potwierdzone przypadki dotyczą:

54 osób z woj. śląskiego

13 osób z woj. opolskiego

10 osób z woj. małopolskiego

9 osób z woj. świętokrzyskiego

5 osób z woj. pomorskiego

5 osób z woj. wielkopolskiego

4 osób z woj. zachodniopomorskiego

3 osób z woj. kujawsko-pomorskiego

3 osób z woj. podlaskiego

1 osoby z woj. dolnośląskiego

1 osoby z woj. lubelskiego

Resort poinformował też o śmierci kolejnych ośmiu pacjentów ze zdiagnozowanym COVID-19. Są to: 78-latka z Poznania, 92-latek, 71-latek, 85-latka, 65-latek, 59-latka, 69-latek i 67-latek ze Zgierza. Wszystkie osoby miały choroby współistniejące.

Dzienny raport

Ministerstwo Zdrowia o godz. 9 przekazało dzienny raport dotyczący stanu epidemii w Polsce. Wynika z niego, że obecnie hospitalizowanych jest 1993 pacjentów. 86 002 objęto kwarantanną, a 19 336 nadzorem epidemiologicznym. Z kolei 13 411 pacjentów uznano za wyzdrowiałych z COVID-19.

Czytaj także:

Polska otwiera granice, wracają loty międzynarodowe! Jest data