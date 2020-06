Lubnauer o wieku emerytalnym: Musimy pracować dłużej

– Są tylko ludzie, którzy są innej orientacji i powinni czuć się takimi samymi obywatelami jak wszyscy pozostali. Tak samo, jak kiedyś była ideologią gender. Też czegoś takiego nie ma. Jest dziedzina nauki a stwarza się z tego ideologię – stwierdziła Katarzyna Lubnauer, która w piątkowy poranek pojawiła się na antenie Radia Zet. Posłanka dodała, że PiS „bardzo sprawnie buduje mury w społeczeństwie i zawsze musi znaleźć sobie jakąś grupę, która jest wrogiem”.

„Takich zagrożeń nie ma”

Była przewodnicząca Nowoczesnej została zapytana także o adopcję dzieci przez pary homoseksualne. Odpowiedziała, że nie zgłoszono żadnych projektów w takiej sprawie, a mimo to Andrzej Duda nagle poruszył ten temat. – Mija czas i Polacy jednoznacznie widzą, że żadnych takich zagrożeń nie ma. To, czego potrzebują polskie rodziny to raczej to, co proponuje Trzaskowski – np. 10 tys. na docieplenie domów – dodała.

Na tym nie koniec kwestii światopoglądowych. Beata Lubecka dopytywała, czy Lubnauer popiera małżeństwa jednopłciowe. Ta w odpowiedzi stwierdziła, że jest za wprowadzeniem związków partnerskich, co jej zdaniem „załatwiłoby większość problemów, jakie mamy w społeczeństwie jeśli chodzi o osoby innej orientacji”.

Wiek emerytalny i „szambo” w TVP

– Rząd PO-PSL zapłacił swoją cenę za decyzję o podwyższeniu wieku emerytalnego. Uważam, że wszyscy musimy pracować dłużej – oceniła Lubnauer dodając, że państwo powinno zarazem wprowadzić zachętę finansową. – Np. pracodawca zatrudniający osobę w wieku emerytalnym może być zwolniony z części ZUS-u – zaproponowała.

Nie obyło się również bez słów krytyki na temat telewizji publicznej. – To, co dzieje się w TVP jest obraźliwe dla szamba. Za pieniądze publiczne finansujemy coś, co jest czystym, żywym hejtem – stwierdziła posłanka. Zdaniem Lubnauer przykładem takiego „szamba” jest program „W tyle wizji”.