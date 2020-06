Anna Dereszowska szczerze o chorobie córki. „Złapałyśmy ją we wczesnym stadium”

Anna Dereszowska, która choruje na Hashimoto przyznała, że u jej 12-letniej córki Leny także zdiagnozowaną tę chorobę. – Okazało się, że jej tarczyca jest również pomniejszona. Choroba Hashimoto jest chorobą autoimmunologiczną, która zaczyna się od stanu zapalnego, a potem – kolokwialnie rzecz ujmując – organizm sam zjada swoją tarczycę – powiedziała aktorka.

U niej samej badania wykazały Hashimoto kilka miesięcy po narodzinach córki. – Jeden z lekarzy poradził, żebym zrobiła profilaktycznie badania TSH. Warto przy okazji wspomnieć, że kobiety chorujące na Hashimoto mogą mieć trudności z zajściem lub utrzymaniem ciąży. Sygnałem alarmowym powinna być nadmierna senność, stany depresyjne, niechęć do podejmowania działań, do tego stopnia, że nie chce się rano wstać z łóżka. Człowiek czuje się ogólnie zmęczony i bez siły, choć nie ma powodów do zmęczenia. Wiele osób zauważa też przyrost wagi, mimo reżimu żywieniowego – tłumaczyła Dereszowska. W przypadku dzieci pojawiają się problemy z nauką oraz prawidłowym wzrastaniem. – Na szczęście Lenka uczy się dobrze i jest wysoka jak na swój wiek. Złapałyśmy jej chorobę we wczesnym stadium – podkreśliła aktorka.

Dereszowska dodała, że obecnie jej córka musi mieć co trzy miesiące pobieraną krew, aby kontrolować poziom hormonów. Dba także o jej odpowiednią dietę. – Sama zaczęłam piec w domu chleb bez glutenu, ale jest druga strona medalu – ten chleb jest ciężki, mokry i niestety bardzo kaloryczny! Staramy się unikać z córką laktozy i cukru – zaznaczyła.

Czy jest choroba Hashimoto?

Hashimoto czyli przewlekłe, autoimmunologiczne zapalenie tarczycy, jest chorobą wyjątkowo trudną w leczeniu. Chociaż medycyna dysponuje odpowiednimi lekami, muszą one być przyjmowane do końca życia. Ponadto w wielu przypadkach konieczna jest całkowita zmiana stylu życia. Problem z chorobą Hashimoto jest taki, że często rozwija się miesiącami, dając bardzo nieswoiste objawy, dające przypisać się do wielu różnych chorób, a nawet świadczących o zwykłym przemęczeniu. Do najczęstszych objawów choroby należą zaburzenia miesiączkowania, wypadanie włosów, niekontrolowany przyrost masy ciała, chroniczne zmęczenie, zaburzenia nastroju oraz problemy z zajściem w ciążę. Nieleczona niedoczynność tarczycy spowodowana chorobą Hashimoto może prowadzić do wielu problemów zdrowotnych jak: wole, poważne problemy psychiczne, wady płodu.

