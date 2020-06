Mateusz Morawiecki spotkał się z premierem Litwy. „Pandemię przechodzimy wspólnie”

Do spotkania premierów obu państw doszło na przejściu granicznym Budzisko-Kalvarija. – Ostatnio koronawirus zgotował bardzo trudną perspektywę dla całej Europy i świata. Cieszę się, że tę pandemię przechodzimy z Litwą teraz wspólnie jako przyjaciele i z powrotem wracamy do współpracy na wielu polach – mówił Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej. Szef rządu dodał, że wspomniana współpraca opiera się na wymianie handlowej, wzajemnych wizytach czy ruchu turystycznym. – Wracamy do tego normalnego życia – stwierdził.

„Podobne podejście”

Polski premierpogratulował także swojemu litewskiemu odpowiednikowi sposobu, w jaki ten zarządzał w trakcie epidemii. – Dzisiaj szczególnie cieszę się, że z powrotem wracamy do normalnych kontaktów i to w tym miejscu, gdzie przed kilkunastu laty prezydent Lech Kaczyński i prezydent Valdas Adamkus po raz pierwszy ją otworzyli – dodał.

Mateusz Morawiecki ocenił również, że przed krajami członkowskimi Unii Europejskiej ważny czas, w trakcie którego rządy będą negocjowały wieloletnią perspektywę budżetową. – Wczoraj niedaleko Brna w Czechach wypracowaliśmy wspólne jednolite stanowisko do tych negocjacji – poinformował. Premier poinformował także, że razem z Sauliusem Skvernelisem planuje budowę Via Baltica i drogi S61. – Mamy też bardzo podobne podejście do spraw energetycznych, które są także ważne i nie tylko rozumiemy obawy Litwy dot. elektrowni w Ostrowcu, ale też wspieramy Litwę na forum europejskim – tłumaczył.

