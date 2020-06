TVP Info parodiuje ambasador USA. Ciarki wstydu gwarantowane

Trudno w ogóle zrozumieć, dlaczego TVP Info miałoby się nabijać z Georgette Mosbacher, która w swoim tweecie dementowała informacje o fiasku projektu nazywanego potocznie „Fort Trump”. Jeżeli nawet rządowe media nie mają szacunku do najważniejszego w naszym kraju przedstawiciela największego sojusznika, to powinny chociaż docenić korzystny dla rządzących przekaz. Tymczasem w programie „W tyle wizji” tweeta ambasador USA odczytano niepoważnym, kpiarskim głosem, kładącym nacisk na nienaturalny akcent. Trudno nawet ocenić, czy jest to tylko przejaw fatalnego poczucia humoru czy może jawna niechęć do urzędnika.

Wspomniany fragment programu na Twitterze zamieścił koszaliński radny KO. „Czy Wy jesteście w tym TVP Info normalni? Lektorka, która parodiuje ambasador USA w Polsce, czytając jej tweet w taki sposób? Ani to poważne, ani śmieszne. Jesteście obrzydliwi!” - skomentował. „Nie, to niestety nie jest fake” - dodał.

Co dalej z Fort Trump?

W czwartek 11 czerwca ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce zdementowała doniesienia Agencji Reutera dotyczące słynnego już Fort Trump. Amerykańska stała baza wojskowa według dziennikarzy nie powstanie na terytorium naszego kraju. Georgette Mosbacher pisze z kolei, że Polacy mogą oczekiwać wręcz czegoś większego, niż do tej pory myśleli.

„Więcej fake newsów. Negocjacje są na dobrej drodze. Wizja prezydentów Trumpa i Dudy dotycząca zwiększonej obecności Stanów Zjednoczonych w Polsce będzie nawet większa niż to początkowo zarysowano. Oświadczenie w tej sprawie wydane zostanie wkrótce” - zapewniała ambasador USA w Polsce.

