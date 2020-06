W nocy z piątku na sobotę Polska otwiera granice. Jedną otwarto już wcześniej

Pandemia koronawirusa spowodowała wiele zmian, w tym zamkniecie wielu granic miedzy państwami. Strefa Schengen, jedno z większych osiągnięć integracji europejskiej, na kilka miesięcy przestała istnieć, jeśli chodzi o swobodę przepływu osób. W miarę jak kolejne kraje zaczęły wygrywać walkę z pandemią COVID-19, Unia Europejska wzywała do otwierania granic.

W środę premier Mateusz Morawiecki poinformował, że Polska w nocy z 12 na 13 czerwca otwiera granice dla obywateli państw Unii Europejskiej, a od 16 czerwca przywrócone zostaną międzynarodowe połączenia lotnicze. Nieco wcześniej, w piątek o godz. 9 rano, otwarta została granica miedzy Polską i Litwą, co szefowie obu krajów uczcili obecnością na przejściu granicznym Budzisko-Kalvarija. – Wracamy do współpracy na wielu polach. Współpraca to wymiana handlowa, gospodarcza i kulturalna. To także ruch turystyczny – komentował Mateusz Morawiecki.

Pozostałe granice Polski z państwami Unii Europejskiej zostaną otwarte w nocy z 12 na 13 czerwca.

Wyrywkowe kontrole

Rząd wyjaśnia, że w nocy z 12 na 13 czerwca Polska przywraca pełny ruch graniczny w ramach granic wewnętrznych Unii Europejskiej. Od tego momentu służby obecne na granicy będą prowadziły kontrole wyrywkowo. Dokładnie tak, jak to się odbywało przed pandemią koronawirusa i wprowadzeniem obostrzeń granicznych w Polsce.

Do Polski bez kwarantanny

Na rządowych stronach możemy przeczytać, co w praktyce oznacza otwarcie granic i jak będzie wglądało przekraczanie granicy „po nowemu” . Do Polski bez obowiązkowej kwarantanny będą mogli wjechać zarówno Polacy, jak i obywatele krajów UE. Wszystko dlatego, że zniesione zostaną wprowadzone w marcu tymczasowe kontrole graniczne na granicach wewnętrznych UE. Nie oznacza to jednak, że na takie samo traktowanie mogą liczyć Polacy w sąsiednich krajach i innych państwach Unii Europejskiej. To, czy będziemy mogli wjechać do danego kraju, na jakich warunkach, i czy będziemy musieli odbywać kwarantannę, zależy od władz poszczególnych państw.

Swobodne podróżowanie

Oznacza to, że od soboty 13 czerwca będzie można swobodnie podróżować i przekraczać granice wewnętrzne Unii Europejskiej. Podróżni zyskają na powrót prawo do swobodnego wjazdu, wyjazdu oraz tranzytu przez terytorium RP. Nie będą musieli odbywać kwarantanny.

Granice zewnętrzne UE pozostają jednak zamknięte. Chodzi m.in. o granicę z Ukrainą.

Rząd podkreśla, że termin otwarcia granic zgodny z zaleceniem Komisji Europejskiej. KE rekomendowała, aby znieść kontrole granic wewnętrznych w UE od 15 czerwca 2020 roku. Polska działa w zgodzie z tymi zaleceniami.

