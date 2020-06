Sobota upalna z przelotnymi opadami deszczu. Gwałtowne burze niemal w całym kraju

W niedzielę zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego. Na południu okresami opady deszczu, na Podkarpaciu burze. Od 17 st. na Suwalszczyźnie do 25 na zachodzie. Wiatr wschodni i północno-wschodni, słaby i umiarkowany, w czasie burz w porywach osiągający prędkość do 80km/godz.



