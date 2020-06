Skandaliczny wpis Godlewskiej. „Piece Auschwitz rozgrzane do czerwoności >>ideologią LGBT<<”

Małgorzata Godlewska przyzwyczaiła internautów do kontrowersyjnych zdjęć i nagrań zamieszczanych w mediach społecznościowych. Celebrytka, która stała się popularna po wątpliwej jakości wykonaniu kolęd ze swoją siostrą Esmeraldą, coraz częściej zaczęła zabierać głos w sprawach politycznych. „Przyszłemu Prezydentowi Polski powiem: konstytucja głupcze! Dziś obchodzimy Święto Konstytucji, to taka książeczka, która chroni dupy wszystkich Polaków. Zadbaj o własną dupę i w najbliższych wyborach zagłosuj na strażnika konstytucji” - pisała 3 maja.

W połowie maja celebrytka postanowiła pobawić się we wróżkę. Przewidywała, że Radosław Sikorski odejdzie z PO, wystartuje w wyborach jako niezależny kandydat i wygra z Rafałem Trzaskowskim. „Czas zgasić światło w PO, niepotrzebnie zajmują miejsce na rynku” - oceniła. Nie był to jedyny komentarz Godlewskiej odnośnie wyborów prezydenckich. „Wybory przed wypróżnieniem urzędu prezydenta są niekonstytucyjne i bezprawne. Załóżmy że jakimś cudem wygra Trzaskowski i np. pan Piotrowski (człowiek Rydzyka) je oprotestuje. Co zrobi Sąd Najwyższy? Opozycjo graj prawem a nie bezprawiem...czekamy na opróżnienie urzędu” - pisała 1 czerwca.

Trzy dni później postanowiła wspomnieć marszałka Piłsudskiego. „Nie o taką Polskę walczyli nasi dziadkowie. Marszałek Piłsudski przewraca się w grobie(dobry lewicowiec i socjalista, wiedział jak pogonić nacjonalistow). Zapalcie fajeczkę za Marszałka i jego Kasztankę” - komentowała 4 czerwca. Ostatni wpis Godlewskiej dotyczy awantury wokół ideologii LGBT. Kuso ubrana celebrytka pozuje w koszulce z tęczowym sercem, hełmem powstańczym i papierosem. „Dziś piece Auschwitz są rozgrzane do czerwoności »ideologią LGBT«. Palimy?” - zapytała na swoim profilu na Twitterze. Pod wpisem pojawiło się mnóstwo krytycznych komentarzy dotyczących m.in. wykorzystywania ludzkich dramatów do promocji własnej osoby w mediach społecznościowych.