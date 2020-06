CD Projekt RED wspiera LGBT. Lawina krytycznych komentarzy

W ramach wsparcia dla osób LGBT polska firma CD Projekt RED, autorzy serii gier o Wiedźminie i nadchodzącego Cyberpunk 2077 postanowili dołączyć do swojego logo tęczową flagę. To popularne działanie, które wiele firm stosuje w czerwcu, który środowiska LGBT obchodzą jako Miesiąc Dumy.

CD Projekt RED wspiera LGBT, internauci krytykują

Akcja polskiego producenta gier podzieliła komentujących. I o ile duża część z nich popiera zmianę logo lub nie widzi w tym nic strasznego, to wiele osób ostro skrytykowało decyzję firmy. Wielu graczy twierdzi, ze CD Projekt stracił w tym momencie ich szacunek i zapowiada, ze nie kupi Cyberpunka 2077, który ma mieć premierę we wrześniu i deklaruje wycofanie zamówień przedpremierowych. Część równocześnie zapowiada, że grę spiraci.

Wielu komentujących zarzuca CD Projektowi, że włączył się w politykę, a gry powinny być apolityczne. Inni komentujący zwracają uwagę, że zwłaszcza cyberpunk jest gatunkiem bardzo mocno zaangażowanym społecznie i politycznie, a już w Wiedźminie komentarz społeczny był bardzo wyraźny, wieć krytyka jest zupełnie bezzasadna.

Niektórzy z komentujących zwracają uwagę, że CD Projekt zmienił swoje logo dopiero w połowie Miesiąca Dumy, łącząc to z faktem nagłośnienia dyskusji wokół LGBT w polskiej debacie publicznej. Są też krytycy, którzy potępiają akcję nie za jej przesłanie, a za to, że ich zdaniem jest wyłącznie działaniem marketingowym, które nie niesie za sobą żadnych rzeczywistych skutków.

Miesiąc Dumy LGBT

Miesiąc Dumy to coroczna uroczystość, którą środowiska LGBT obchodzą w czerwcu na pamiątkę zamieszek w Stonewall z końca czerwca 1969 roku. Po nalocie policji na gejowski klub w amerykańskim mieście doszło do serii gwałtownych demonstracji. Na ich pamiątkę, co roku w czerwcu środowiska LGBT organizują parady równości, a w wielu miejscach na żywo i w internecie pojawiają się tęczowe flagi.

Premiera Cyberpunk 2077

Pierwotnie gra „Cyberpunk 2077” miała się pojawić na rynku w kwietniu 2020 roku. Deweloperzy ze studia CD Projekt RED przekazali jednak, że zostanie ona przesunięta o kilka miesięcy, a dokładniej na 17 września 2020 roku. „Gra jest kompletna i można ją przejść od początku do końca, czeka nas jednak jeszcze wiele pracy. Night City jest ogromne, zróżnicowane i pełne przygód, biorąc pod uwagę jego skalę i złożoność uznaliśmy, że potrzebujemy więcej czasu, aby zakończyć testowanie, usunąć usterki i nadać grze ostateczny szlif. Chcemy, aby Cyberpunk 2077 był ukoronowaniem naszej pracy na obecnej generacji konsol” – podkreślali twórcy z CD Projekt Red.