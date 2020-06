Siostrzeniec Morawieckiego: Jestem LGBT. Nikt, kto dyskryminuje ludzi, nie powinien rządzić krajem

Franciszek Broda wyjaśnił, że „jest człowiekiem LGBT” , co jego rodzice przyjęli w sposób neutralny. Jak mówił, nie rozmawiał o tym ze swoim wujkiem Mateuszem Morawieckim. – Nie słyszałem, aby się do tego odnosił. Traktuje to w ten sposób, że to nie jego sprawa. Myślę, że tak to zostanie – tłumaczył.

Jak mówił „zabolały go” wypowiedzi polityków PiS o LGBT. – Nie chcę, by ktokolwiek mnie dyskryminował. Politycy PiS nie zdają sobie sprawy z tego, że to może doprowadzać do samobójstw – podkreślił.

Co mają na celu wypowiedzi PiS o LGBT?