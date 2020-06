„Zakażenia imprezowe” koronawirusem w woj. łódzkim. Ognisko może się rozwijać

Pod względem liczby przypadków zakażenia SARS-CoV-2 w Polsce, Łódzkie było w poniedziałek drugie (73), po Śląskim (188). – Nie można powiedzieć, że sytuacja w powiatach opoczyńskim, pajęczańskim i sieradzkim jest opanowana – powiedział PAP w poniedziałek po południu wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński. – Nadal na południu województwa łódzkiego sytuacja epidemiczna jest poważna – dodał.

– Identyfikujemy ognisko koronawirusa, Sanepid działa, wskazujemy osoby z kontaktu, a po wytypowaniu tychże, bo to – najczęściej – są osoby „pozytywne” , mamy wzrost zachorowań. Badania przesiewowe pokazują nam jednak, że w testowanej społeczności nie ma epidemii wirusa – wyjaśnił wojewoda łódzki. Dodał, że badania ogólne nie wykazują wzrostów, ale można wykryć spore ogniska koronawirusa.

„Zakażenia imprezowe”

– To teraz powiaty pajęczański, sieradzki i opoczyński. Trudnym miejscem jest jeszcze Tomaszów Mazowiecki (zakażenia w szpitalu – PAP). Z naszych analiz epidemiologicznych wynika jednak, że najwięcej zakażeń może być, niestety, w powiecie opoczyńskim – powiedział PAP Bocheński.

Potwierdza to starosta opoczyński Marcin Baranowski. O kolejnych 16 zakażeniach w powiecie opoczyńskim poinformowano w poniedziałek. To tzw. zakażenia imprezowe, czyli takie, które mogły pojawić się na rodzinnych uroczystościach – powiedział w poniedziałek PAP starosta Baranowski.

W powiecie opoczyńskim od początku epidemii zakażonych zostało 313 osób, z czego 115 choruje teraz, a wyzdrowiały 183 osoby. Zanotowano też 15 zgonów, byli to m.in pensjonariusze ewakuowanego po Wielkanocy domu pomocy społecznej w Drzewicy. Teraz kwarantannie w powiecie opoczyńskim poddanych jest 607 osób.

Ognisko zakażeń w fabryce lodów i mrożonek

Od początku czerwca coraz więcej przypadków zakażeń SARS-CoV-2 notuje się w powiecie pajęczańskim na południu woj. łódzkiego. Ognisko zakażeń wykryto na początku czerwca w fabryce mrożonek i lodów w Działoszynie.

Zakład zatrudnia 546 osób – podał starosta pajęczański Zbigniew Gajęcki. Pracowników zakładów poddano testom. Wojewoda łódzki skierował na miejsce mobilny punkt wymazowy. Badania wykonywano przez kilka dni, wyniki i ich potwierdzenia spływają do tej pory. W ubiegłym tygodniu zakażenie potwierdzono u blisko 100 pracowników fabryki mrożonek – poinformowano w starostwie powiatowym w Pajęcznie.

W poniedziałek potwierdzono 22 przypadki z powiatu pajęczańskiego. – To osoby związane z pracownikami zakładów produkujących mrożonki w Działoszynie, to właśnie te przypadki, bo przesyłane są jeszcze wyniki, ale to zaczyna hamować, myślę, że sytuacja epidemiczna w powiecie zmierza w dobrym kierunku – powiedział w poniedziałek PAP starosta Gajęcki.

W powiecie pajęczańskim od początku pandemii zanotowano 177 przypadków zakażenia, a w tej chwili na COVID-19 choruje 165 mieszkańców, 11 wyzdrowiało, a trzy osoby zmarły. Kwarantanną objęto 569 osób.

Lockdown w Sieradzu

Poważna sytuacja jest też w powiecie sieradzkim. Działający w Sieradzu sztab kryzysowy już tydzień temu zdecydował o zamknięciu placów zabaw i plenerowych siłowni, o niewznawianiu działalności centrum kultury, o zmienionych zasadach pracy urzędu miasta i o rozwożeniu posiłków dla seniorów, a także zalecił ponowne używanie maseczek ochronnych na ulicach.

W miejscowym szpitalu wykryto ognisko koronawirusa. Według danych przekazywanych przez władze wojewódzkie i samorządowe w sieradzkim szpitalu SARS-CoV-2 zaraziło się 80 osób. 45 pacjentów i 35 pracowników.

W poniedziałek w powiecie sieradzkim stwierdzono kolejnych 20 przypadków zakażenia. Od początku marca w powiecie zanotowano 207 przypadków koronawirusa, wciąż choruje 188 osób, 13 wyzdrowiało, 6 osób zmarło. W warunkach kwarantanny przebywa 444 mieszkańców powiatu sieradzkiego.

Od początku pandemii w Łódzkiem wykryto 2479 przypadków zakażenia koronawirusem, z czego 1236 osób to jeszcze chorujący, wyzdrowiało 1136, a 107 osób zmarło. W Polsce zakażonych zostało 29788 osób, z czego 14383 już wyzdrowiało, a 1256 zmarło na COVID-19. (PAP)

