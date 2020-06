Kontrowersyjny wójt Żelazkowa rozbił się autem? Na miejscu znaleziono butelkę po tzw. „małpce”

Lokalne media opisują wypadek, do którego doszło w niedzielę w Wielkopolsce. Kierowca samochodu uderzył w słup energetyczny, a kiedy na miejscu zjawiła się policja, nie zastała go. Auto należy do wójta Żelazkowa Sylwiusza J., który ma problemy z alkoholem.

Do wypadku doszło w niedzielę po godzinie 18:00 w miejscowości Podzborów, na drodze między Żelazkowem a Morawinem. Osobowy mercedes dachował w przydrożnym rowie. Kiedy policja zjawiła się na miejscu, kierowcy już tam nie było. Wypadek przypisuje się wójtowi Żelazkowa Sylwiuszowi J., który od lat ma problemy z alkoholem. Pierwszą wskazówką jest to, że samochód do niego należy, drugą, że na miejscu znaleziono pustą butelkę po wódce (tzw. „małpkę" ). Jeden z reporterów Polsatu chciał zapytać o sprawę samego wójta i w tym celu wybrał się do Urzędu Gminy w Żelazkowie. Okazało się jednak, Sylwiusz J. wziął urlop. Sylwiusz J. i jego problemy alkoholem przysporzyły mu już wielu problemów. We wrześniu zatrzymano go w Kaliszu podczas marszu równości, gdzie mając 2 promile zaatakował policjanta. Wójt miał także udzielić ślubu pod wpływem alkoholu czy znieważać strażaków oraz znęcać się nad swoją rodziną.

