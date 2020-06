Tusk zadał pytanie „maturalne”. Napisał o partii, homoseksualistach i Żydach

„Matura 2020. Partia, która uważa, że homoseksualni nie są równi normalnym ludziom, że Żydzi czyhają na naszą własność, a jej wódz i elity stoją ponad prawem, nazywa się.”.. – napisał Donald Tusk na Twitterze, a jego wpis już po godzinie miał 2,5 tys. polubień, niemal 500 komentarzy i podobną liczbę udostępnień.

Internauci podjęli wyzwanie rzucone przez byłego premiera. „Czy to ta sama partia, której rząd w czasach epidemii kupuje maseczki od narciarza, przyłbice od sprzedawcy oscypków a respiratory od handlarza bronią?” – dopytywała jedna z komentujących nawiązując do afery związanej z zakupem środków ochrony przed koronawirusem przez Ministerstwo Zdrowia. „Ta partia ma coraz bardziej brunatny wizerunek, a PAD swoimi niedawnymi słowami przekroczył wszelkie granice. I to się dzieje w Polsce, w kraju, który tyle wycierpiał podczas II Wojny Światowej” – dodał ktoś inny.

Nie wszystkim spodobało się jednak pytanie zadane przez Tuska. „Matura 2020, polski polityk, który uciekł na zachód, boi się wystartować z jakichkolwiek wyborach, komentuje zza granicy i zachwala politykę cieplej wody w kranie to”... – czytamy w jednym z komentarzy. "Polityk, który uważa, że polskość to nienormalność, a katolik to moherowy beret, uciekinier i koniunkturalista nazywa się..." – dodawał ktoś inny.

Czytaj także:

Kłótnia Adama Bielana z Moniką Olejnik. „Wciska pan ludziom kity”