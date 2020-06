Gdynia. Zakaz wchodzenia do morza, opuszczania budynków i podchodzenia do okien

We wtorek 16 czerwca zaplanowano w Gdyni operację podniesienia i unieszkodliwienia miny morskiej, która zalega przy południowym wejściu do portu. Dlatego właśnie wyznaczono strefę bezpieczeństwa i apeluje się do mieszkańców, aby przestrzegali zaleceń.

Operacja rozpocznie się o godzinie 8:00 i potrwa około 7 godzin. Jak czytamy, niewybuch zostanie przetransportowany w głąb zatoki, a później zdetonowany. W związku z wtorkową akcją wyznaczone zostały strefy bezpieczeństwa i zagrożenia. Wśród tych istotnych dla mieszkańców wyróżniono: strefę zagrożenia dla ludzi zanurzonych w wodzie: 10 730 m (obejmujące ona całą długość brzegu morskiego na terenie Gdyni, obowiązuje w niej zakaz kąpieli) oraz strefę rażenia odłamkami w wypadku niekontrolowanego wybuchu miny: 500 m (dla ludzi znajdujących się w terenie otwartym). Dla bezpieczeństwa mieszkańców wprowadzono zakaz wchodzenia do morza na całej długości linii brzegowej w Gdyni, zakaz przebywania w terenie otwartym w strefie zagrożenia rażenia odłamkami miny, zakaz opuszczania budynków, znajdujących się w strefie rażenia odłamkami oraz podchodzenia do okien oraz zakaz wychodzenia w morze jachtów oraz przebywania osób na jednostkach zacumowanych w gdyńskiej marinie. Jak podano, zakazy respektować będzie policja i straż miejska.