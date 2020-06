Holecka pogubiła się w rozmowie z Biedroniem? „Pańska rodzina jest taką samą, jak moja”

– Wie pan, przepraszam, wejdę panu w słowo, bo mi się wydaje, że generalnie proponowanie dzielenia społeczeństwa na społeczeństwo takie i takie, na ludzi takich i takich, rodziny takie i takie, nie jest dobre. Przecież pańska rodzina jest taką samą rodziną jak moja rodzina, z pewnymi różnicami formalnymi. I tak samo rodzina prezydenta Dudy jest taką samą rodziną – mówiła rozemocjonowana Holecka.

Zaskoczony jej wyznaniem Robert Biedroń zdobył się jedynie na uśmiech. – Dziękuję, pani redaktor – odparł krótko. – No, oczywiście różnimy się ilością braci, sióstr itd., ale to są takie same rodziny. Ja uważam, że stygmatyzowanie na tych, którzy są z innego środowiska i nie są... Nie proponujcie tego, dlaczego to proponujecie? Przecież środowiska homoseksualne są takie same – kontynuowała swój chaotyczny wywód pracownica TVP.

Z kontekstu da się oczywiście wywnioskować, że Holecka próbowała odpowiedzialnością za dzielenie rodzin obarczyć środowisko LGBT, domagające się równych praw i walczące z dyskryminacją. Jej kłopoty z jasnym sformułowaniem własnego stanowiska sprawiły jednak, że zaczęła zrównywać rodziny homoseksualne z heteroseksualnymi. Podejrzewamy jednak, że było to zwykłe przejęzyczenie.

