„Patrz, co ona, kur**, zrobiła”. Agresywni opiekunowie mieli wyzywać i bić dziecko w twarz

„Wychodzę z Wola Parku, na parkingu zauważam mężczyznę i kobietę ze zdjęcia z dwójką dzieci. Kobieta krzyczy »Patrz, co ona (dziecko), k****, zrobiła, wylała sok!«. Mężczyzna zaciska zęby, bije dziecko w twarz i zaczyna nim potrząsać i wyzywać” – napisała Aleksandra Jakubowska, relacjonując zdarzenie. Z relacji kobiety wynika, że gdy zaczęła krzyczeć, aby mężczyzna przestał zachowywać się w taki sposób, „gość zaczął ją atakować, obrażać i grozić”. „Podbiega druga dziewczyna, która to zauważyła (i której ogromnie dziękuję, bo była bardzo waleczna), a ja w tym czasie dzwonię na policję. Później robimy te zdjęcia. Nie udało nam się zatrzymać tych ludzi do czasu przyjazdu radiowozu” – opisała dalej.

Kobieta napisała także m.in. o znieczulicy, którą wykazali się mężczyźni. „Żaden z widzących sytuację mężczyzn nie pomógł... (pozdrawiam Pana, który opuścił szybę w samochodzie i się przyglądał). Kamery też tego nie uchwyciły. Nie winię w tej sytuacji policji, bo Panowie akurat zrobili, co mogli” – opisała Aleksandra Jakubowska. W dalszej części wpisu kobieta przekazała skąpe informacje na temat rodziny, które być może doprowadzą do odnalezienia jej członków. „Wiemy, że ci ludzie muszą mieszkać gdzieś w pobliżu – na Bemowie, prawdopodobnie przed wiaduktem przy Galerii, tam ich widziano. Facet ma na imię Dawid. Pewnie niewiele to pomoże, ale udostępnię zdjęcie gdzie tylko się da. Takie mamy społeczeństwo” – podsumowała. Opisywany post został do chwili publikacji tekstu udostępniony ponad 12 tys. razy.

Czytaj także:

Straszny odór doprowadził do makabrycznego odkrycia. Nie żyje roczne dziecko