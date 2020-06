Burmistrzowie Słubic i Frankfurtu uściskali się po otwarciu granic. Teraz niemiecki polityk doniósł na… siebie

O północy z piątku na sobotę Polska otworzyła swoje granice z innymi państwami Unii Europejskiej. By uczcić ten moment, na moście łączącym Słubice i Frankfurt spotkali się gospodarze obu miast. Burmistrz Słubic Mariusz Olejniczak podkreślił, że utrzymywał stały kontakt ze swoim odpowiednikiem z Frankfurtu, ale spotkanie twarzą w twarz ma jednak zupełnie inną wagę. – Mogliśmy się uścisnąć, przywitać, to jest naprawdę wielkie przeżycie, dlatego że przez trzy miesiące nie mogliśmy tego robić – przyznał Olejniczak. Burmistrz Słubic dodał, że ma nadzieję, że już nigdy nie dojdzie do „powtórki”, czyli ponownego zamknięcia granic.

Burmistrz Frankfurtu doniósł na... siebie

Burmistrzowie padli sobie w ramiona, co jednak naruszało zasady dystansowania się społecznego, które wciąż jest wymagane w walce z rozprzestrzenianiem się pandemii koronawirusa. – Sytuacja, w której Mariusz i ja przytuliliśmy się na krótko, miała coś wyzwalającego, sprawiła, że ​​poczułem ciężar, który spadł na wielu mieszkańców naszych miast. Nasze działanie, jako przedstawicieli tych ludzi, nigdy nie było dla mnie bardziej autentyczne niż w ciągu tych trzech sekund. Gest ten nie był zaplanowany, ale ważny. Było to jednak naruszenie zasad, za które muszę odpowiedzieć, tak jak każdy obywatel – powiedział René Wilke. Niemiecki samorządowiec złożył na siebie doniesienie do miejskiego urzędu.