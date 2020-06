Szarpanina na wiecu Andrzeja Dudy. Osobom, które zaatakowały przeciwnika prezydenta, grozi surowa kara

Podczas wiecu Andrzeja Dudy w Rykach doszło do szarpaniny. Wśród uczestników wczorajszego spotkania wyborczego pojawił się człowiek, który trzymał transparent z napisem: „Nie dla długopisu". Na nagraniach widać, jak do mężczyzny podbiega inny i zamaszystym ruchem powala go na ziemię. Mężczyzna trafił do szpitala, z którego został już wypisany.

Sprawcy usłyszeli zarzuty

Policjanci zabezpieczający wizytę prezydenta zauważyli leżącego na ziemi mężczyznę, pomogli mu i wezwali karetkę. – Ustaliliśmy okoliczności tego wydarzenia, a także świadków i osoby, które w nim uczestniczyły. Osoba, która została przewieziona do szpitala została przebadana, okazało się, że nie odniosła żadnych obrażeń i została zwolniona – poinformował Radosław Żmuda z policji w Rykach. – Natomiast, osoby które uczestniczyły w tym całym zdarzeniu zostały przewiezione na komendę, gdzie usłyszały zarzuty zmuszenia do określonego zachowania, za co grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności – kontynuował funkcjonariusz.

Czytaj także:

Wnuk Lecha Wałęsy skazany. Chodzi o pobicie szwedzkiego turysty