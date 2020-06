Uwaga! TVN: Czy można było uratować pielęgniarkę z Kozienic? „Założyli jej maskę z tlenem”

Pani Grażyna, z zawodu pielęgniarka, przez 38 lat pracowała w szpitalu w Kozienicach. Kiedy wybuchła pandemia kobieta zajmowała się pacjentami na oddziale zakaźnym. Mimo problemów z cukrzycą i próśb rodziny, nie chciała pójść na zwolnienie. – W pewnym momencie padło hasło, żeby może odpoczęła i zrezygnowała z pracy, przynajmniej na jakiś czas, kiedy było niebezpiecznie. Ale powiedziała, że nie chce zawalić grafiku – wspomina pani Sylwia, jedna z trzech córek pani Grażyny.

– Bałem się, proponowaliśmy, żeby naprawdę poszła na zwolnienie. Zawsze miała problem z cukrem. Ona miała już 60 lat – mówi Andrzej Krawczyk, mąż pani Grażyny.

Zakażenie

W połowie kwietnia pani Grażyna niespodziewanie zasłabła schodząc z dyżuru i została położona na oddziale w szpitalu, w którym pracowała. Drugi test potwierdził zakażenie koronawirusem. Stan kobiety cały czas się pogarszał i lekarze zdecydowali o przewiezieniu jej do szpitala zakaźnego MSWiA w Warszawie.

– Żona ciężko oddychała. Myślałem, że podepną ją pod respirator i tak będą ją przewozić. Liczyłem, że samo to, że to koleżanka, która pracuje od 38 lat… że wiedzą, co robią i tak się zaopiekują ją, że dowiozą żywą do Warszawy – mówi pan Andrzej.

Córka pani Grażyny mieszka niedaleko kozienickiego szpitala. – Pobiegłam pod ten zakaźny, karetka już czekała i mamę wywieźli na wózku. Miała problem, żeby się podnieść. Ratownik pomógł jej wejść do karetki. Posadzili ją tyłem do kierunku jazdy i założyli jej maskę z tlenem. Wtedy zaczęli mieć problem, żeby złapać kontakt z mamą – opowiada pani Sylwia.