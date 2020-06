Wrocław. 23-latek poszedł na imprezę i zaginął. Trwają poszukiwania

23-letni Vlad Schur udał się w piątek 12 czerwca na imprezę, która odbywała się w centrum Wrocławia. Ostatni raz był widziany na wyspie Tamka w sobotę około 11. Od tego czasu nikt nie widział młodego mężczyzny ani nie miał z nim kontaktu. Na wyspie znaleziono jedynie należące do niego buty oraz telefon. Ponieważ pojawiło się ryzyko, że mieszkający na stałe w Polsce Ukrainiec mógł wpaść do wody, policja we współpracy ze strażą pożarną rozpoczęła intensywne poszukiwania w okolicach Wyspy Słodowej.

Wrocławskie służby są w posiadaniu monitoringu z tych okolic. W poniedziałek i wtorek prowadzono akcję poszukiwawczą, jednak nie przyniosła ona żadnych skutków. Obecnie funkcjonariusze wrocławskiej policji przeczesują teren wokół Wyspy Słodowej i pobliskich Mostów Pomorskich i mieszczącej się tam elektrowni wodnej. – Funkcjonariusze zabezpieczyli zapisy monitoringów okolic tego miejsca, a także uzyskali informacje od znajomych zaginionego 23-latka. Poszukiwania prowadzone we współpracy wszystkich służb nadal trwają – powiedział st. sierż. Krzysztof Marcjan z wrocławskiej policji w rozmowie z Fakt24.

Vlad Schur – rysopis

Vlad Schur ma 166 cm wzrostu. Jest szczupły – waży ok. 50 kg. Ma brązowe oczy i charakterystyczny "garb" na nosie, a także sporo pieprzyków na ciele. W dniu zaginięcia Vlad Schur ubrany był w ciemno-szarą koszulę Tommy Hilfiger oraz jeansy.

Osoby, które mogą pomóc w poszukiwaniach są proszone o telefon pod nr +48 534475916 lub bezpośrednio z policją.