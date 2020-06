Dzisiaj urodziny Jarosława Kaczyńskiego. Przypominamy najlepsze MEMY z prezesem PiS

Jarosław Kaczyński obchodzi dzisiaj swoje 71. urodziny, w związku czym postanowiliśmy przypomnieć MEMY z udziałem tego polityka. Prezes PiS w ostatnim czasie nie jest bohaterem przekazów medialnych w związku z trwającą kampanią prezydencką, gdzie więcej uwagi poświęca się kandydatom na fotel głowy państwa. Na początku czerwca było jednak głośno o liście, jaki dzisiejszy jubilat wystosował do członków swojego ugrupowania.

List Jarosława Kaczyńskiego

Prezes partii nie tylko mobilizuje w nim zwolenników przed wyborami prezydenckimi, ale też wylicza zagrożenia, jakie jego zdaniem niesie zwycięstwo kandydata opozycyjnego. „Mamy dziś stan alertu, który się skończy dopiero wtedy, gdy odniesiemy zwycięstwo” – deklaruje.

Lider Prawa i Sprawiedliwości na początku podkreśla, że kieruje odezwę do członków partii w szczególnym momencie – pandemii koronawriusa, która w wielu krajach wywołała kryzys epidemiczny, gospodarczy czy społeczny. „W naszej Ojczyźnie pandemia została wykorzystana do wywołania kryzysu konstytucyjnego” – twierdzi Jarosław Kaczyński. Polityk wskazuje na nieprzeprowadzenie wyborów prezydenckich w możliwych konstytucyjnie terminach, o co obwinia działaczy opozycji.

Kaczyński przekonuje, że wybór Andrzeja Dudy na kolejną kadencję „leży w elementarnym interesie Polski”, gdyż stanowi gwarant kontynuacji „dobrej zmiany”. Lider PiS wylicza reformy w zakresie polityki socjalnej, bezpieczeństwa, gospodarczym, ale też wzywa do budowy silnej Polski opartej na wspólnocie.