Kownacki zapytał Trzaskowskiego o naukę masturbacji w przedszkolach. Internauci oburzeni

– Mam w programie darmowe żłobki i przedszkola dla wszystkich. Mam stypendia dla uzdolnionej młodzieży z małych wsi i miast, bo dzisiaj trzeba wyrównywać szanse. Na tym musimy się dziś skupić – mówił podczas środowej debaty prezydenckiej Rafał Trzaskowski. Do tych słów odniósł się Bartosz Kownacki. "Pytanie do Rafała Trzaskowskiego: Czy w darmowych żłobkach i przedszkolach będzie obowiązkowa nauka masturbacji? „ – zapytał na Twitterze poseł PiS i były wiceminister MON. Jego wpis doczekał się 1,4 tys. polubień i niemal 2 tys. komentarzy.

Część internautów nie pozostawiła suchej nitki na polityku. „Jesteś głupszy niż ustawa przewiduje” – ocenił jeden z nich. „Obraża Pan w perfidny i parszywy sposób inteligencję swoich wyborców. Tałatajstwo, chamstwo i obrzydliwa hiperbola” – napisał ktoś inny. „Dorosłego mężczyznę powinny zaniepokoić natrętne myśli o masturbujących się przedszkolakach, w takich sytuacjach wskazany jest pilny kontakt z psychiatrą i seksuologiem” – zasugerowała kolejna komentująca.

Jakie pytania zadano podczas debaty?

Debata została podzielona na pięć obszarów. Pierwsze z pytań dotyczyło tego, w jaki sposób powinna zachować się Polska w sprawie relokacji uchodźców. Kolejne brzmiało: „Czy jest Pan za umożliwieniem przygotowania się dzieciom do komunii świętej w szkołach?”. Trzecia runda pytań dotyczyła polityki społecznej. Kandydatów zapytano o to, czy jeżeli zostaną wybrani w wyborach i będą sprawować funkcję prezydenta, zgodzą się na wprowadzenie małżeństw homoseksualnych. „Kiedy i czy Polska powinna przyjąć walutę euro?” – tak brzmiało przedostatnie pytanie. Ostatnie zostało zadane w nawiązaniu do pandemii koronawirusa: „Czy Polska powinna kupić szczepionkę, gdy zostanie odkryta i czy szczepienia powinny być obowiązkowe?”.