Abp Jędraszewski o ideologii odbierającej polskość. „4-letnie dzieci mają oddawać hołd bożkowi seksu”

W czwartek 18 czerwca w 71. rocznicę urodzin braci Kaczyńskich i kolejną miesięcznicę pogrzebu Lecha Kaczyńskiego na Wawelu, arcybiskup Marek Jędraszewski odprawił mszę za dusze Marii i Lecha Kaczyńskich oraz wszystkich ofiar katastrofy pod Smoleńskiem. W nabożeństwie oprócz prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego i córki Lecha Kaczyńskiego Marty uczestniczyło wielu polityków rządzącej partii, w tym premier Mateusz Morawiecki, marszałek Sejmu Elżbieta Witek, wicepremier Piotr Gliński, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro czy członek zarządu TVP Jacek Kurski.

W swojej homilii metropolita krakowski odnosił się do myśli Jana Pawła II zawartych w książce „Pamięć i Tożsamość”, w których papież tłumaczył, że ojczyzna jest zasobem dóbr odziedziczonych po przodkach, a w kontekście ewangelicznym staje się również dziedzictwem Boga Ojca. – Mamy prawo i obowiązek odnieść te słowa do minionych 100 lat, do szczególnej sekwencji lat, które tworzą daty 1920, 1940, 2010, 2020. Zawarta jest w nich historia zmagań o niepodległość, wierność, pamięć i o człowieka – mówił metropolita.

Jędraszewski o „bożku seksu” i „ateistycznej ideologii”

Mówiąc o tych datach Jędraszewski nawiązał do walki o niepodległość w 1920 roku, wierności polskich żołnierzy zamordowanych przez sowietów w Katyniu w 1940 roku i katastrofy smoleńskiej z 2010 roku. Z kolei 2020 rok metropolita przedstawił jako „zmagania o człowieka, związane z pytaniem, na jakich fundamentach mamy dzisiaj budować polski naród”.

– Zdajemy sobie sprawę, że polska świadomość i tożsamość, budowane na chrześcijańskiej tradycji, są obecnie na nowo, w inny już sposób, ale wyrastający z tych samych marksistowskich korzeni, zagrożone. Dzisiaj próbuje się odebrać nam polskość poprzez nową, ateistyczną ideologię, która odrzuca Boga, Ojczyznę, naród i godność osoby ludzkiej opartej na wierze w Boga Ojca, i która wszystko pragnie budować na bożku seksie – mówił Jędraszewski. – Temu bożkowi mają oddawać hołd już 4-letnie dzieci odpowiednio instruowane w przedszkolach i uczone tam masturbacji i samozadowolenia cielesnego – ocenił.

Słowa Jana Pawła II zinterpretowane na nowo

Arcybiskup zinterpretował na nowa słowa Jana Pawła II „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi”. – Ten tekst św. Jana Pawła II ma także jasne przesłanie współcześnie. Przez nietolerancję, agresywne ataki i prowokacje ze strony zwolenników ideologii gender i LGBT próbuje się nam odebrać naszą polską i od przeszło 1050 lat – chrześcijańską ziemię – przekonywał metropolita krakowski.

– Zgromadzeni dzisiaj w tym świętym dla Kościoła i dla polski miejscu, w katedrze na Wawelu, gdzie spoczywają prochy naszych królów i wodzów i prochy naszych narodowych wieszczów i gdzie od 10 lat znajduje się sarkofag pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jego małżonki Marii wołamy do naszego Ojca, który jest w niebie, wołamy, aby zesłał Ducha Świętego i sprawił, aby obudził się duch naszego narodu, aby ten duch zaczął żyć nowym życiem w wolności dzieci bożych i z nadzieją w zwycięstwo, podjął walkę o to, by naszej polskiej, chrześcijańskiej ziemi zostały przywrócone jej prawa – wzywał Jędraszewski.

