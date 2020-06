Wrocław. Kolejne samobójstwo w areszcie śledczym. Powiesił się znany gangster

Znany gangster Dariusz G. ps. „Łoli” popełnił samobójstwo w areszcie przy ulicy Świebodzkiej we Wrocławiu. To już czwarte samobójstwo, do którego doszło w ostatnim czasie we wrocławskim areszcie.

Dariusz G. był byłym żołnierzem Legii Cudzoziemskiej. Karano go m.in. za handel narkotykami i zabójstwo. Mężczyzna trafił 11 czerwca do dwuosobowej celi aresztu śledczego, nie wiadomo jednak, czy przebywał tam ze współwięźniem czy sam. Jak podano, w środę około 22:00 funkcjonariusz Służby Więziennej odwiedził mężczyznę w pokoju i nic nie wzbudziło jego niepokoju. Tuż przed północą wszczęto alarm po tym, jak okazało się, że „Łoli” powiesił się na pętli zrobionej z koca. Śledztwo w sprawie śmierci mężczyzny prowadzić będzie teraz Prokuratura Wrocław Stare Miasto. To już czwarta śmierć w areszcie śledczym w ciągu kilka ostatnich miesięcy. Czytaj także:

46-latek z zarzutami za napisy krytykujące prezydenta na swoim samochodzie. „To jest ocena jego rządów”