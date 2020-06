Były fryzjer Andrzeja Dudy i uczestnik „Gogglebox” pobity na ulicy. „Tak wygląda wolność w naszym kraju”

– Tak wygląda wolność w naszym kraju – mówi Jacek Szawioła w krótkim nagraniu, na którym pokazuje swoją krwawiącą jeszcze twarz. W drugim filmie na Instagramie prezentuje plamy krwi przy drzwiach do mieszkania i tłumaczy, że został pobity, a jego wygląd nie jest żadną „prowokacją”, jak sugeruje część internautów na Facebooku.

– Widzę, że na moim Facebooku rozgorzała bardzo mocna dyskusja o tym, czy to prowokacja czy nie. Otóż twarz mam jeszcze niespuchnięta, usta rozcięte, nos bardziej krzywy niż zwykle i tyle krwi przy wejściu. Więc zanim napiszesz mi po raz kolejny, że „spódniczka była za krótka”, czy ja coś źle powiedziałem, czy ja się nie powinienem odnosić, to powiem ci: „pi***ol się”. Przemoc jest zawsze przemocą i nikt na to nie zasługuje

Szawioła: Duda to mnóstwo chwytów socjotechnicznych, na które wielu się nabrało

Szawioła w swoich mediach społecznościowych jest bardzo aktywny i domaga się m.in. prawa do zawarcia związku małżeńskiego dla par jednopłciowych. Mimo krótkiej styczności z prezydentem Andrzejem Dudą, od samego początku nie był jego fanem, jeszcze zanim ten wplótł do swojej kampanii wyborczej walkę z „ideologią LGBT”.

– Wszystko zaczęło się na początku kampanii wyborczej i trwało jeszcze krótko po jego zaprzysiężeniu. Przyznam, że współpracę z rodziną prezydencką wspominam całkiem miło. Choć w kategoriach poglądów politycznych zbiera mi się na wymioty, to prywatnie są fajnymi ludźmi. Zwłaszcza pani Agata, której poczucie humoru uwielbiam. No ale musi takie mieć, skoro jeszcze to wszystko wytrzymuje – mówił na łamach natemat.pl w 2018 roku. Stwierdził wówczas, że wielu ludzi nabrało się na chwyty socjotechniczne Dudy.

Co o LGBT mówił w swojej kampanii Andrzej Duda?

– Dzisiaj też próbuje nam się i naszym dzieciom wciskać ideologię, tylko inną, zupełnie nową. To jest taki neobolszewizm – stwierdził Duda na spotkaniu z wyborcami w Brzegu. – Bo jeżeli w szkołach przemyca się ideologię, żeby zmienić punkt widzenia dzieci i ustawić ich patrzenie na świat, choćby poprzez ich seksualizację w dziecięcym wieku, coś, co jest sprzeczne z najgłębszą logiką dojrzewania człowieka w sposób spokojny, zrównoważony, to jest ideologia, nic innego – mówił prezydent.

– Jak silny jest ten trend, pokazuje wczorajsza sytuacja, kiedy z jednej z polskich telewizji wyrzucono posła, który powiedział, że to jest ideologia; nazwał to po prostu ideologią – kontynuował Andrzej Duda, komentując spięcie posła Jacka Żalka z Katarzyną Kolendą-Zaleską na antenie TVN. – Próbuje się nam wmówić, że to ludzie, a to jest po prostu ideologia – zakończył prezydent.

