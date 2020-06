„Wirus nabiera wiatru w żagle”. Dr Grzesiowski zauważa, że mamy sytuację „jak na początku kwietnia”

„Wirus nabiera wiatru w żagle, w 4 dni ok. 300 nowych pacjentów w szpitalach i 74 zgony Jak na początku kwietnia. To nie są bezobjawowi chorzy, o których głośno w przestrzeni publicznej. To znaczy, że wirus dociera do grup ryzyka to jest osób powyżej 55 lat z przewlekłymi chorobami!” – alarmował Paweł Grzesiowski. Podane przez niego liczby można zaktualizować o informacje z niedzieli 21 czerwca. Ministerstwo Zdrowia podało, że w ciągu kolejnej doby do listy zakażonych koronawirusem dopisano ponad 300 kolejnych osób. Odnotowano też 10 ofiar śmiertelnych, co łącznie daje nam już 1 356 zgonów od początku pandemii.

Grzesiowski od dłuższego czasu podkreśla, że obraz pandemii jest poważniejszy niż ten wyłaniający się z oficjalnych statystyk. – Musimy rozróżnić, czy mówimy o zakażeniach, które są potwierdzone testami przez Ministerstwo Zdrowia, czy chodzi o rzeczywistą liczbę przypadków i ta może być znacząco odbiegająca od tej oficjalnej. Wiadomo, że nie wykrywamy testami wszystkich osób zakażonych, nie robimy więcej testów, a poza tym cześć osób przechodzi chorobę bezobjawowo – tłumaczył. – Milion to nie są takie ogromne liczby. Jeżeli spojrzymy na odsetek naszej populacji, to mając 38 mln mieszkańców i stwierdzając, że 1 mln zachoruje, to byłoby to niecałe 3 proc. – wyjaśniał.