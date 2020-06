Koronawirus w Polsce. Kolejnych 16 ofiar śmiertelnych

Mamy 300 nowych przypadków koronawirusa – poinformowało we wtorek 23 czerwca Ministerstwo Zdrowia. Zmarło 16 pacjentów. Z raportu dziennego wynika, że wyzdrowiało kolejnych niemal 500 osób. Liczba zakażonych koronawirusem w Polsce wzrosła do 32 527, a przypadków śmiertelnych – do 1 375.

Nowe przypadki zakażeń potwierdzone we wtorek 23 czerwca dotyczą osób z województw: śląskiego (129),

łódzkiego (40),

mazowieckiego (40),

wielkopolskiego (27),

pomorskiego (19),

dolnośląskiego (10),

podlaskiego (10),

podkarpackiego (8),

opolskiego (5),

lubelskiego (4),

małopolskiego (2),

świętokrzyskiego (2),

warmińsko-mazurskiego (2)

zachodniopomorskiego (2). Zmarło 16 osób Resort zdrowia poinformował też o śmierci kolejnych 16 pacjentów. Są to: 93-letnia kobieta z Łańcuta, 85-letnia kobieta z Legnicy, 68-letni mężczyzna, 74-letni mężczyzna, 73-letni mężczyzna z Warszawy, 64-letni mężczyzna z Radomia, 89-letni mężczyzna, 90-letni mężczyzna ze Starachowic, 91-letnia kobieta z Łodzi, 73-letnia kobieta, 90-letnia kobieta, 86-letnia kobieta, 71-letnia kobieta ze Zgierza, 54-letnia kobieta, 88-letni mężczyzna z Raciborza, 72-letnia kobieta z Cieszyna. Wszystkie osoby miały choroby współistniejące. Wyzdrowiało kolejnych 500 osób Z najnowszego dobowego raportu wynika, że w ciągu ostatniej doby liczba osób, które wyzdrowiały z koronawirusa w Polsce, wzrosła o blisko 500. COVID-19 pokonało już 17 573 osób, podczas gdy dzień wcześniej było to 17 076. O blisko czterdzieści – do 1 936 zwiększyła się liczba zajętych łóżek dla pacjentów z koronawirusem. Zajętych jest 68 respiratorów. Kwarantanną objętych jest obecnie 93 890 osób, a nadzorem epidemiologicznym – 18 025. Czytaj także:

