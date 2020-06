Zaginęła 21-letnia Urszula. Policja prosi o pomoc

Urszula Cękiel w poniedziałek 22 czerwca wyszła z domu i do chwili obecnej do niego nie wróciła. 21-latka nie nawiązała również kontaktu z rodziną. W związku z tym policja opublikowała ogłoszenie o zaginięciu mieszkanki Lublina, prosząc zarazem o pomoc w ustaleniu, gdzie obecnie się znajduje. Osoby, które widziały zaginioną lub posiadają jakiekolwiek informacje mogące przyczynić się do ustalenia miejsca jej pobytu proszone są o kontakt z dyżurnym komisariatu II w Lublinie tel. 47 811 45 72 adres: Lublin ul. Walecznych 1 lub na numer alarmowym 112.