Skiba wygrał w sądzie z Kurskim. „Czy powie dziś o tym TVP?”

Po podaniu informacji o śmierci Pawła Adamowicza, głos na antenie Polsat News zabrał satyryk i lider zespołu Big Cyc Krzysztof Skiba. Artysta bardzo dobrze znał prezydenta Gdańska, a ich przyjaźń sięgała czasów szkolnych. Wspominając zmarłego kolegę Skiba stwierdził, że „telewizja publiczna szczuła na prezydenta Adamowicza i oto mamy efekty”. Muzyk obarczył też moralną odpowiedzialnością za mord na Adamowiczu prezesa TVP Jacka Kurskiego. W związku z tym TVP oraz jej prezes złożyli przeciwko liderowi Big Cyc prywatne akty oskarżenia.

We wtorek 23 czerwca Krzysztof Skiba przekazał, że Sąd Okręgowy w Warszawie umorzył śledztwo dotyczące jego słów o Jacku Kurskim. - Dzisiaj Sąd Okręgowy w Warszawy uznał, że zażalenie Jacka Kurskiego na poprzednie postanowienie sądu jest niezasadne i w związku z tym umorzył postępowanie. Postanowienie jest prawomocne. W tej kwestii można powiedzieć, że wygraliśmy - przekazał w rozmowie z Onetem mecenas Krzysztof Pluta, który reprezentuje Krzysztofa Skibę. Prezes TVP nie może się odwołać od tej decyzji.

Choć decyzja sądu jest prawomocna, to nie oznacza końca sprawy. Warszawski sąd uznał, że w przypadku wypowiedzi lidera Big Cyc odnośnie mediów publicznych, sprawa wraca ponownie do sądu pierwszej instancji i będzie się dalej toczyć. Te same wypowiedzi Skiby będą też badane w postępowaniu cywilnym. Muzykowi grozi grzywna, kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku.

TVP składa pozwy

Przypomnijmy, w styczniu 2019 roku Centrum Informacji TVP opublikowało nazwiska osób, którym zarzucono, że „absurdalnie wskazywały na związek przyczynowy pomiędzy treściami publikowanymi na antenach Telewizji Polskiej a śmiercią Pawła Adamowicza”. „Od 14 stycznia br. TVP stała się obiektem bezprzykładnego i niespotykanego wcześniej ataku. W przestrzeni publicznej były i są rozpowszechniane nieprawdziwe i zmanipulowane informacje” – czytamy w oświadczeniu Telewizji Polskiej. „Aby przeciąć falę pomówień i manipulacji TVP czuje się zmuszona do podjęcia zdecydowanych działań. Dlatego przeciwko osobom, które absurdalnie wskazywały na związek przyczynowy pomiędzy treściami publikowanymi na antenach Telewizji Polskiej a śmiercią pana Pawła Adamowicza zostanie skierowany pozew lub akt oskarżenia w trybie kodeksu karnego” – poinformowano. W pierwszej grupie pozwanych znaleźli się Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, muzyk Krzysztof Skiba, dziennikarz „Gazety Wyborczej” Wojciech Czuchnowski oraz prof. Wojciech Sadurski.