Jakimowicz pokazał wyborczy baner. „Czy u was też wisi prezydent na kuchennej ścianie...?”

– Takie zaproszenie w tym momencie, pierwsze po pandemii, przez prezydenta Stanów Zjednoczonych, jest naprawdę czymś wyjątkowy i podejrzewam, że każdy prezydent każdego kraju z dużą radością i pokorą pojechałby na te rozmowy, żeby nie wiem – wynegocjować, porozmawiać dowiedzieć się… Albo chociaż tylko uczestniczyć w takim spotkaniu, żeby świat wiedział, w którym kierunku, jakie sympatie idą – powiedział Jarosław Jakimowicz w programie „Jedziemy, komentując wizytę Andrzeja Dudy w USA. – Każdy z tych naszych chłopców w spodenkach – Kosiniak-Kamysz czy Trzaskowski, ktokolwiek – który mówi, że prezydent powinien się zastanowić i nie jechać, że kampania itd., itd… Przecież oni by skakali na fotelu jak dziecko, co dostało balonik, gdyby takie zaproszenie zostało do nich wystosowane – komentował dalej Jakimowicz.

Uwagę użytkowników mediów społecznościowych zwrócił baner, który stały komentator programu „Jedziemy” wywiesił w swoim mieszkaniu. W tle widać napis „Andrzej Duda. Mój prezydent”. „Czy u was też wisi prezydent na kuchennej ścianie...?”, „Jak on bidok szafki otworzy?” – komentowali internauci. „Czy pana Jakimowicza podpisano jako »wybitnego politologa«, czy też jako »znawcę stosunków polsko-amerykańskich«?” – zastanawiał się kolejny.

