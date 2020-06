Christian Paul odnalazł się w sieci. Kim jest projektant z materiału „Wiadomości”?

Wszystko zaczęło się w poniedziałek, z pozoru niewinnie – amerykański projektant wypowiada się w materiale „Wiadomości” TVP o stylu Pierwszej Damy Polski Agaty Kornhauser-Dudy. – W porównaniu z Melanią Trump obie pierwsze damy wyróżniają się na arenie międzynarodowej charakterem i międzynarodowym stylem – komentuje tonem znawcy mężczyzna. Internauci zaczynają zachodzić w głowę – kim jest projektant, który został ekspertem Telewizji Polskiej? I tu pojawiają się schodki.

„Nie wie o nim Google”

Okazało się bowiem, że internet, aż do czasu jego zaistnienia w „Wiadomościach” , nie wiedział zbyt wiele o kreatorze mody zza Oceanu. Postać projektanta wzbudziła zainteresowanie użytkowników mediów społecznościowych, którzy zaczęli dociekać u źródła, pytając autorkę materiału „Wiadomości” .

„Szanowna Pani Redaktor Kingo Kwiecień, z materiału w »Wiadomościach« wynika, że rozmawiała Pani z Christianem Paulem osobiście. Raczej nie poleciała Pani do USA specjalnie po tę wypowiedź. Czyli ten amerykański projektant siedzi u nas od początku pandemii? Pewnie tęskni za domem” – dopytywał jeden z internautów. „»Wiadomości« TVP uczciły dziś kadencję Agaty Kornhauser-Dudy, chwaląc jej kreacje. Pochwały wygłasza min. Christian Paul – »amerykański projektant mody«, tak niszowy, że nie wie o nim Google” – komentował kolejny.

Christian Paul kontra internet

Projektant szybko stał się przedmiotem licznych żartów i przeróbek. W czasie gdy internet zasypywały memy, Christian Paul zaistniał w nim jako projektant mody. We wtorek na Youtube został utworzony kanał, gdzie zamieszczono materiały wideo z prac nad jego kolekcją, a na Twitterze designer zaczął zachęcać do osobistego kontaktu i przekonywać, że istnieje. Tyle że historii w internecie chyba nie uda mu się już napisać na nowo.

Christian Paul czy Christian Farbaniec?

Christiana Paula prześwietliła redakcja OKO.press. Okazuje się, że Christian Paul na Instagramie ma skromny profil, gdzie przedstawia się jako projektant, przedsiębiorca i pisarz, mieszkający w Chicago, Warszawie i Miami.

W serwisie Linkedin można z kolei znaleźć profil osoby o nazwisku Christian Farbaniec, podobnej łudząco do projektanta. Ten przedsiębiorca z USA niedawno przeniósł się do Warszawy, gdzie pracuje w sektorze big data. Nazwisko „Christian Farbaniec” widniało także na stronie wydarzenia Global Venture Forum, gdzie mężczyzna przedstawiony był jako analityk w firmie Scaleup Partner.

Historię Christiana Paula vel Christiana Farbańca prześledził Piotr Wilkin. Z KRS można dowiedzieć się, że mężczyzna jest właścicielem Mika May Show. Witryna odsyła do salonu mody w Chicago, którego właścicielką jest Grażyna Farbaniec. Nazwisko Christiana miało zostać dodane na stronę dopiero 22 czerwca. Pod marką Mika May wgrane zostały także filmy na kanale na YouTube, którym legitymuje swoje istnienie projektant.

